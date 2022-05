Manuel Bortuzzo, il padre Franco sui social al veleno contro Lulù: “I genitori alla fine …”

Sono ormai diverse settimane che i due ex gieffini Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo si trovano al centro del gossip. Negli ultimi giorni, e di preciso dopo la fine della loro storia d’amore, la giovane principessa etiope si è resa protagonista di uno scambio di battute social con il padre del nuotatore. E proprio nelle ultime ore Franco Bortuzzo intervistato da Nuovo ha replicato alle parole della principessa. Ma, in che modo?

La fine della storia d’amore tra Manuel e Lulù fa discutere

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono conosciuti e innamorati all’interno della casa del GF Vip. Purtroppo però una volta tornati alla vita di tutti i giorni hanno dovuto fare i conti con la realtà. E lontani dalle telecamere purtroppo la loro storia d’amore è durata molto poco. Nei giorni scorsi Lulù ha rivelato che la storia con il giovane nuotatore non è finita né per colpa sua e nemmeno per colpa di Manuel ma ha parlato di terze persone che si sarebbero intromesse. E nello specifico secondo Lulù ad interferire tra loro sarebbe stata la famiglia di Manuel, e più di preciso il padre. Ed ecco che proprio Franco Bortuzzo nelle scorse ore ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo proprio per replicare alle parole espresse da Lulù.

La risposta di Franco Bortuzzo alle parole di Lulù Selassié

Per Franco Bortuzzo non sarà stato sicuramente piacevole essere stato accusato di essersi intromesso nella storia d’amore del figlio provocandone addirittura la fine. E proprio per tale motivo il padre del nuotatore ha deciso di rispondere alle parole della Principessa etiope attraverso un’intervista rilasciata a Nuovo. Intervista nel corso della quale ha voluto precisare di essere molto presente nella vita del figlio ma di non essere invadente. “Non ho voglia di giocare con il gossip. Non mi sono mai pronunciato più di tanto sulla storia di mio figlio… Lo ammetto: sono presente nella sua vita da sempre, ma non mi piace interferire con le sue vicende personali“. Queste di preciso le parole espresse dal papà di Manuel che ha però colto l’occasione per lanciare una frecciatina all’ex fidanzata del figlio affermando “Certo è che, però, i genitori alla fine ci vedono molto lungo”. Come molti ricorderanno infatti l’uomo non ha mai nascosto la sua idea e in diverse occasioni ha rivelato di non vedere bene Lulù al fianco di Manuel.

Manuel Bortuzzo avvistato insieme all’ex fidanzata Federica Pizzi

Intanto Manuel Bortuzzo ha cancellato dal suo account Instagram tutte le fotografie in compagnia di Lulù ed è stato avvistato insieme all’ex fidanzata Federica Pizzi.