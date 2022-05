Livio Cori, su  Anna Tatangelo sbotta sui social: “Tutto quello che …”

Sono mai diverse settimane che si parla molto della fine della storia d’amore tra la nota cantante italiana Anna Tatangelo e il rapper Livio Cori. La notizia della loro rottura ha sorpreso molto i fan che si sono posti anche molteplici domande. Cosa ha provocato la fine della storia d’amore tra i due artisti? Nelle ultime ore ad intervenire sulla questione è stato proprio Livio Cori attraverso il suo account Instagram.

Il comunicato stampa di Livio Cori su Oggi

Alcuni giorni fa il settimanale Oggi ha diffuso un comunicato attraverso il quale il rapper sembrerebbe aver rivelato i motivi legati alla fine della sua storia d’amore con Anna Tatangelo. Nello specifico nel comunicato in questione si parlava di diversi stili di vita, di impegni di lavoro inconciliabili ma non solo. Il rapper sembrerebbe aver parlato della pesantezza del cognome dell’ex fidanzata. “Il nome della Tatangelo è pesante“, avrebbe affermato Livio Cori.

Il rapper su Instagram parla di fake news

A distanza di qualche giorno dalla diffusione del comunicato sopracitato ecco che Livio Cori è tornato a parlare della questione facendo una particolare precisazione attraverso i social. Il rapper nello specifico ha condiviso delle storie su Instagram nella giornata di giovedì 5 maggio rivelando di non aver mai pronunciato le parole scritte nel comunicato. E ha quindi colto l’occasione per parlare di fake news. “Devo dirvi una cosa al volo. Non ho rilasciato nessuna intervista, nessuna dichiarazione, tutto quello che leggete in giro virgolettato come se l’avessi detto io su vari giornali blog e siti del caso non è vero”, queste nello specifico le parole scritte dal rapper che ha poi aggiunto l’hastag “#FakeNews“.

Livio Cori rivela “Instagram è la fonte reale che avete”

Il rapper sempre tramite Instagram si è poi rivolto ai suoi followers invitandoli a credere solamente a quello scritto da lui attraverso i suoi account social, in quanto proprio questi sono da considerare l’unica fonte reale. “Non ci pensate proprio pensate ad altro, non vi applicate ad altro tutto le cose che voglio dire le dico qua su Instagram, è la fonte reale che avete”. Anna Tatangelo da parte sua ha preferito mantenere il silenzio sulla questione decidendo quindi di non intervenire pubblicamente sulla fine della storia d’amore con il rapper. E’ però opportuno precisare che anche se non si è espressa direttamente ha comunque eliminato tutte le fotografie insieme all’ex fidanzato e ha anche smesso di seguirlo sui social. Stessa cosa ovviamente fatta anche dal rapper.