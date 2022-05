Martina Colombari lascia a tutti a bocca aperta: “Se Jovanotti ci avesse provato con me non gli avrei detto di no …”

Una lunga e sincera intervista è stata quella rilasciata a Grazia dalla bellissima attrice, conduttrice televisiva ed ex modella italiana Martina Colombari. Un’intervista molto particolare nel corso della quale la showgirl ha fatto un bilancio della sua vita privata e professionale e fatto delle rivelazioni che stanno facendo tanto discutere. Ma di preciso, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Martina Colombari commenta i momenti positivi della sua vita

Nel corso dell’intervista rilasciata a Grazia la bellissima Martina Colombari non ha avuto timore di parlare della sua vita e dei momenti di alti e bassi vissuti sia in campo professionale sia nel privato. Per prima cosa però ha preferito commentare i momenti positivi e non ha potuto fare a meno di menzionare il figlio e il marito. “Comincerei dagli “alti”: la nascita di mio figlio e l’aver incontrato mio marito, al quale sono legata da 26 anni”, queste nello specifico le parole espresse dalla Colombari che ha poi aggiunto che altra nota positiva della sua vita è quella di essersi avvicinata al mondo del volontariato insieme alla Fondazione Rava. A proposito del figlio Achille, che oggi non è più un bambino in quanto a breve spegnerà la diciottesima candelina, ecco che ha rivelato “È un ragazzo un po’ complicato. Ci sta dando filo da torcere”. Secondo la showgirl i giovani di oggi sono molto influenzati dal mondo dei social e hanno il desiderio di ottenere tutto subito. E ha poi aggiunto “Oggi devo essere severa con lui, ma ricordo quando era piccino e si rannicchiava in braccio”.

Le belle parole per il marito Alessandro Costacurta

A proposito del marito, al quale è sentimentalmente legata da circa 26 anni, ha poi espresso delle bellissime parole. Secondo la Colombari il successo del loro amore è legato proprio al rispetto che da sempre hanno avuto ciascuno per lo spazio dell’altro, senza mai interferire. L’attrice ha inoltre aggiunto “Non ci siamo annullati a vicenda e nello stesso tempo abbiamo curato i momenti di condivisione “normale” viaggiare, andare a un ristorante o a una mostra“.

La rivelazione su Manuela Arcuri e Lorenzo Jovanotti

L’intervista a Grazia è poi continuata con delle particolari rivelazioni dell’attrice sulla rivalità con la collega Manuela Arcuri e su Jovanotti. A proposito della rivalità con l’Arcuri, con la quale ha condiviso il set di Carabinieri, ha rivelato “In effetti qualche verità c’era: eravamo la bruna e la bionda, due gallinelle in un pollaio. E Manuela, che comunque adoro, qualche capriccio ce lo faceva scontare”. A proposito di Jovanotti ha poi confermato quello che negli anni alcuni hanno detto ovvero che l’attrice avesse preso per lui una cotta. A tal proposito la Colombari ha rivelato che era una sua grandissima fan e che proprio negli anni in cui era di successo il brano ‘Ciao mamma’ ha assistito a molti dei concerti del celebre artista. L’attrice ha poi concluso “Lui frequentava Riccione e se ci avesse provato di certo non gli avrei detto di no. Ma non è accaduto”.