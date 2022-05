Detto Fatto, Bianca Guaccero saluta il suo pubblico, interviene Caterina Balivo e la Guaccero … 

Dopo 10 lunghi anni di trasmissione ecco che Detto Fatto ha salutato i telespettatori. L’ultima puntata del noto programma è andata in onda su Rai 2 nel pomeriggio di giovedì 5 maggio e a grande sorpresa nel corso della puntata è intervenuta anche la prima conduttrice dello show ovvero Caterina Balivo che ha colto l’occasione per complimentarsi con la collega.

Momenti di grande emozione durante l’ultima puntata di Detto Fatto

Sono trascorsi dieci lunghi anni da quando nel 2013 è stata trasmessa la prima puntata di Detto Fatto con alla conduzione la bravissima Caterina Balivo che poi alcuni anni dopo ha lasciato il suo posto ad un’altra bravissima conduttrice italiana ovvero Bianca Guaccero. Nel corso degli anni il programma in questione ha collezionato moltissimi successi ma nonostante ciò è arrivato anche il momento della sua chiusura. Nella giornata di ieri, giovedì 5 maggio, è stata infatti trasmessa su Rai 2 l’ultima puntata di Detto Fatto e a grande sorpresa è intervenuta per salutare il pubblico, tramite un videomessaggio, colei che ha condotto la prima puntata e che ha portato avanti il programma per alcuni anni. Stiamo quindi parlando di Caterina Balivo che ha anche colto l’occasione per rivolgere alla collega e allo staff della trasmissione delle bellissime parole.

Le parole di Caterina Balivo per Bianca Guaccero e Detto Fatto: “E’ tempo di salutarli e chissà…”

“Questa è una squadra meravigliosa nata dieci anni fa“. Queste nello specifico le parole espresse da Caterina Balivo che ha poi proseguito affermando “Ne ricordo ancora la nascita, con chat notturne e lavoro a tutte le ore. E tu, Bianca, hai fatto benissimo, perfetta padrona di casa. Tutte le persone che sono lì sono persone davvero carine. Siamo state fortunate a conoscere persone stupende. Ma ora è tempo di salutarli e chissà, magari di ricontrarli”. Le sue parole hanno molto sorpreso e allo stesso tempo emozionato Bianca Guaccero che non ha avuto timore di mostrare la sua emozione e ha fatto davvero molta fatica a trattenere le lacrime.

La risposta di Bianca Guaccero alle parole della collega

Bianca Guaccero è apparsa davvero molto emozionata dalle parole espresse da Caterina Balivo. E con grande emozione ha poi risposto alle parole della collega affermando “Non è stato un passaggio di consegne facile, il pubblico ti ha amato. Io sono entrata in punta di piedi. Spero di aver portato avanti quest’avventura con il rispetto e con l’amore che meritava”.