Amici 2022, le parole di Rudy Zerbi stupiscono, per la prima volta …

Oggi, sabato 7 maggio 2022 andrà in onda la semifinale di Amici di Maria De Filippi e c’è già grande attesa per scoprire chi saranno i finalisti del programma in questione. Ad ogni modo, in attesa di questa nuova puntata, nelle scorse ore sembra che le due squadre abbiano espresso il loro punto di vista sugli avversari. Alcuni professori hanno deciso di avere un confronto diretto con i loro allievi ed hanno espresso anche il loro punto di vista riguardo chi potrebbero essere gli allievi a meritare la finale. Ebbene, sembra che le parole di qualche professore abbiano dato modo di far scoppiare una vera e propria polemica. Stranamente non stiamo parlando di Rudy Zerbi, ma chi allora?

Amici di Maria De Filippi, grande attesa per la semifinale di oggi sabato 7 maggio ’22

Nello specifico Rudy avrebbe confessato di vedere Sissi, Albe e Alex come avversari all’altezza dei suoi allievi. Poi, Rudy rivolgendosi a Luigi sembra gli abbia detto che dovrà sudare ed impegnarsi tanto per poter trovare un posto in finale. Sempre lui, Zerbi pare che abbia voluto elogiare altri cantanti che si trovano in semifinale, uno tra tutti Albe. Parlando ancora di Sissi e Alex, però, sembra che il professore abbia detto che ad entrambi sembra mancare qualcosa, ma che nonostante tutto sono dei giovani dotati di grande talento e di una gran voce e per questo degni di poter arrivare alla tanto ambita finale. In tanti sembra che siano rimasti piuttosto sorpresi dalle parole di Rudy che in genere non è così tanto tranquillo e pacato, ma i suoi giudizi sono spesso molto duri.



Alessandra Celentano non si smentisce, le sue parole sugli allievi

Se da una parte Rudy ha stupito, dall’altra Alessandra Celentano non si è smentita ed ha confermato il suo giudizio su alcuni allievi come Serena e Dario ed ha aggiunto di vedere in Michele il vincitore della sezione danza. Ovviamente la Celentano ha espresso parole di elogio per i suoi allievi, criticando quelli dell’altra squadra. Sembra che proprio le parole della Celentano su Serena e Dario abbiano acceso uno scontro piuttosto duro in casetta.

Discussioni in casetta, acceso botta e risposta tra Dario e Serena

Michele sembra che non abbia trovato nulla di diverso nelle parole di Dario, ma pare che quest’ultimo sia rimasto piuttosto stupito dalle parole di Serena. Dario non avrebbe detto nulla su Serena, mentre quest’ultima sembra non sia stata poi così tanto clemente con lui. Dario successivamente avrebbe confessato di esserci rimasta piuttosto male dal comportamento di Serena. “Se tu te ne esci con il fatto che anche mentre ballo questa cosa si vede per me è una novità”. Queste le parole di Dario. Serena avrebbe risposto dicendo “Non è una cosa che ti vengo a dire così. Mi erano state fatte le domande e l’ho detto. Non te l’ho detto prima perché lo sapevi anche tu”. Poi Dario avrebbe aggiunto “No, non lo sapevo, ma mi senti quando parlo? Questa cosa è una novità, soprattutto da parte tua. Dal non dire niente a nessuno adesso sta parlando tantissimo a quanto pare”. Dopo questo scambio di battute, pare che la ballerina si sia sentita parecchio a disagio.