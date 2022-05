Amici, Alessandra Celentano sommersa dalle polemiche non sta zitta ma controbatte: “E’ …”

Alessandra Celentano la conosciamo tutti per essere la temuta professoressa di ballo della scuola di Amici di Maria De Filippi. Ebbene, sembra proprio che da quando il programma è nato ed approdato in tv, Alessandra è stata presente e non è stata mai sostituita.

Alessandra Celentano, la professoressa di ballo della scuola di Amici più temuta di sempre

Nel corso degli anni è stata spesso al centro del gossip e sotto i riflettori, soprattutto per il suo carattere piuttosto particolare. Ha litigato in passato con diversi allievi, così come con alcuni colleghi. Anche in questa edizione del programma, Alessandra ha dato il meglio di se stessa, visto che ha discusso con diversi allievi, ma anche con colleghi. Pare che addirittura quest’anno la Celentano abbia stupito e lasciato tutti senza parole in diverse situazioni. Ha litigato pesantemente nelle scorse settimane con Raimondo Todaro e Veronica Peparini. Pare che siano volate delle parole piuttosto pesanti, soprattutto tra Alessandra e Veronica, proprio nel corso dell’ultima puntata del serale. Il suo atteggiamento è stato commentato, come spesso accade, sui social.

Le parole della Celentano

Ad ogni modo, Alessandra Celentano è stata intervistata dal settimanale Nuovo tv e pare che sia apparsa piuttosto tranquilla e sicura di se stessa. “Io sono assolutamente in pace con me stessa. So che tutto quello che dico è verità per cui non mi devo rimproverare nulla. È inutile che illuda i ragazzi perché tanto prima o poi la testa la sbatteranno da soli”. Queste le parole dichiarate da Alessandra la quale ha confessato che purtroppo nel corso della sua carriera in alcune occasioni si è sentita dire diverse volte dei “no”. Proprio a tal riguardo sembra aver detto “Sicuramente non fanno mai piacere”, ha ammesso l’insegnante nel corso di una recente intervista.

La Celentano parla della sua vita privata, è single?

Nel corso della stessa intervista, sembra che la Celentano poi abbia in qualche modo parlato anche della sua vita privata e sentimentale. La Celentano si sarebbe detta piuttosto felice e soddisfatta, nonostante comunque abbia divorziato ma di certo ha vissuto un grande amore. “Sono tanti anni che sto da sola e ho la fortuna di starci bene. Però non chiudo alcuna porta”. Queste ancora le parole della Celentano che sembra essere single al momento ed ha aggiunto di non essere in cerca di nessuno.