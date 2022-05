Domenica In, dopo Bortuzzo Mara Venier si vendica con Silvia Toffanin e …

Il weekend è ormai arrivato e con esso anche i programmi che settimana dopo settimana sono soliti intrattenere i telespettatori. E’ questo il caso di Verissimo e Domenica In le cui conduttrici nel corso delle ultime settimane hanno fatto parlare di loro a causa del ‘caso’ Manuel Bortuzzo. Ed ecco che anche nelle ultime ore si è tornato a parlare dei due programmi in quanto la Venier sembrerebbe essere riuscita a catturare uno degli ospiti della Toffanin. Di chi stiamo parlando?

La polemica Bortuzzo che ha coinvolto Verissimo e Domenica In

Nel corso delle scorse settimane Mara Venier e Silvia Toffanin si sono trovate coinvolte in una grossa polemica a causa dell’ex gieffino Manuel Bortuzzo. Il giovane infatti avrebbe dovuto rilasciare un’intervista a Domenica In per promuovere il film ‘Rinascere’ che racconta la sua storia. Ma ecco che il giorno precedente è andata in onda su Canale 5 una sua intervista rilasciata a Verissimo nel corso della quale il giovane nuotatore ha parlato della fine della sua storia d’amore con la giovane principessa Lulù Selassié. Quanto accaduto non è piaciuto alla conduttrice di Rai 1 che ha deciso quindi di cancellare l’intervista a Manuel.

Mara Venier ruba un ospite alla Toffanin?

Ed ecco che a distanza di qualche settimana la Venier sembrerebbe essere riuscita a rubare alla conduttrice di Verissimo uno degli ospiti più attesi del momento. Di chi stiamo parlando? Di Luigi Strangis, vincitore di Amici 21. Secondo quanto rivelato da Tv Blog Luigi Strangis oltre ad essere presente nella giornata di ieri nel salotto di Silvia Toffanin insieme agli altri finalisti di Amici ecco che dovrebbe essere presente anche oggi all’interno del programma condotto da Mara Venier. Come la prenderà la presentatrice di Canale 5 Silvia Toffanin? E’ questa la domanda che molte persone si stanno ponendo nelle ultime ore.

Gli altri ospiti di Domenica In

Oltre a Luigi Strangis, ospite molto atteso della puntata, secondo quanto emerso dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che nel corso della puntata di Domenica In di oggi 22 maggio 2022 saranno presenti anche altri ospiti legati al mondo della musica. Tra questi è possibile ad esempio menzionare I Ricchi e Poveri ma anche Mika che insieme a Laura Pausini e Alessandro Cattelan ha condotto l’Eurovision Song Contest 2022. Sarà presente come ospite anche Federica Pellegrini e tra i vari argomenti si parlerà anche della strage di Capaci.