Oggi è un altro giorno, Samuel Peron attacca Romina Carrisi: “La devi smettere …”

Una nuova puntata di Oggi è un altro giorno è andata in onda nel pomeriggio di giovedì 19 maggio. E proprio nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un battibecco tra due degli ospiti fissi del programma ovvero Samuel Peron e Romina Carrisi. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Momenti di tensione a Oggi è un altro giorno tra due ospiti

Oggi è un altro giorno è uno dei programmi Rai più seguiti del pomeriggio. E proprio nel corso dell’appuntamento con il programma andato in onda lo scorso giovedì 19 maggio i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad alcuni momenti di tensione tra due degli ospiti fissi ovvero la figlia di Albano e Romina Power, e quindi Romina Carrisi ,e il noto ballerino di Ballando con le stelle Samuel Peron. I due sono presenti nella trasmissione ormai da diversi mesi proprio come ospiti fissi e pochi giorni fa si sono resi protagonisti di un particolare battibecco di cui si sta tanto parlando nelle ultime ore. Ma esattamente, cos’è successo? Romina Carrisi ha condiviso su Instagram una serie di stories nelle quali si è resa protagonista di un battibecco con il celebre ballerino citato poc’anzi. Ad iniziare è stato proprio Samuel Peron che rivolgendosi alla giovane Carrisi ha affermato “Senti Romina la devi smettere di importunarmi, ok? La devi smettere, per favore”. Parole alle quali la stessa Romina ha subito risposto “Il tuo divanetto è lì, non qui, ma lì!”.

La replica di Samuel Peron alle parole di Romina Carrisi : “Io sono lì”

Di fronte alla risposta di Romina Carrisi però il ballerino Samuel Peron non è rimasto in silenzio. Anzi al contrario ha subito replicato in maniera ironica affermando “Ma io sono lì, è il mio naso che arriva fin qui!”.Ovviamente non si è trattato di nulla di serio ma di un simpatico scambio di battute tra i due ospiti della trasmissione che si sono divertiti a punzecchiarsi senza però avere alcuna reale intenzione di litigare.

Il post social della figlia di Al Bano e Romina: “Non ci siamo simpatici”

Come affermato poc’anzi è stata la stessa Romina Carrisi a condividere l’intero siparietto su Instagram attraverso delle storie. E queste ha poi aggiunto un semplice pensiero ovvero “Non ci siamo simpatici”. Un modo questo per scherzare ancora una volta sulla questione.