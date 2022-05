Vladimir Luxuria al veleno contro l’ex pugile Clemente Russo: “Ti consiglio di …” 

0 SHARES Condividi Tweet

Continua la programmazione del reality di Canale 5 ovvero L’Isola dei famosi e sembra che continuino i colpi di scena. Nel corso dell’ultima puntata, andata in onda lo scorso venerdì, sembra proprio che sia accaduto di tutto, non soltanto tra i naufraghi ma anche in studio. A non passare inosservate sono state le dichiarazioni piuttosto dubbie e misteriose di Guendalina Tavassi sulla relazione tra Roger e Estefania. Ad ogni modo, i telespettatori pare che siano rimasti piuttosto affascinati dallo scontro avvenuto tra Clemente Russo e l’opinionista Vladimir Luxuria. Ma cosa è accaduto tra i due?

Isola dei famosi, Vladimir Luxuria punzecchia Clemente Russo

Nel corso della 18esima puntata de L’Isola dei famosi, la nota opinionista Vladimir Luxuria sembra abbia avuto uno scontro piuttosto acceso con Clemente Russo che tra l’altro pare abbia lasciato l’Honduras già da diversi giorni. Luxuria nello specifico avrebbe in qualche modo pizzicato Clemente in varie occasioni. L’ex pugile pare che parlando con Ilary Blasi, avesse in qualche modo detto il motivo per cui il suo ruolo all’interno del reality non sia stato forse capito ne dagli altri naufraghi che dai telespettatori a casa. Poi Clemente avrebbe fatto anche mea culpa su ciò che ha sbagliato sull’Isola.

L’ex pugile prova a giustificare il “suo fallimento” sull’Isola

“Quando mi sono staccato dal gioco e ho fatto questi tre giorni di quarantena qui recluso ho capito che non sono stato né un campione e né forte come sono”. Queste le parole dell’ex campione, il quale poi è andato avanti, dicendo tanto altro. “Io nove mesi fa ho terminato la carriera agonistica. E quindi forse stavo ostentando quello che mi manca. Avevo scambiato il campo per Playa Palapa. Come mai sono stato eliminato? Credo che abbia confuso la competizione con il gioco”. A quel punto sarebbe intervenuta Vladimir Luxuria che ha in qualche modo stuzzicato Clemente, dicendo che a parer suo l’ex naufrago non è stato sincero nel tentare di giustificare “il suo fallimento” sull’isola. “Ti consiglio di prendere il vocabolario e andare alla lettera A. C’è una definizione, autocritica. Leggila, secondo me ti farà bene”. Queste le parole di Vladimir. Clemente però, sembra non aver colto la provocazione di Vladimir e alle sue parole avrebbe semplicemente risposto così “Credo di aver confuso la competizione con il gioco. Tutto qua. Quindi se dovessi ritornare giocherei e mi divertirei. Io sono molto autocritico“.