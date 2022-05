TvTalk, Mara Venier senza freni su Canale 5: “Si sono …”

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier nella giornata di ieri, sabato 21 maggio 2022 è stata ospite a TvTalk e sembra che tra i tanti argomenti, abbia avuto modo di parlare della sua trasmissione, ovvero Domenica In che conduce ogni domenica e che va in onda su Rai 1. Come tutti sappiamo, ogni domenica Mara nella sua trasmissione si occupa di gossip, intrattenimento, ma anche di attualità e cronaca. In questi due anni nello specifico, ha parlato tanto del Covid e in questi ultimi mesi anche della guerra in Ucraina. Di questo ne ha parlato Mara nel corso dell’intervista, ma cosa ha dichiarato nello specifico?

Mara Venier ospite a Tv Talk parla della sua trasmissione Domenica in

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che nel pomeriggio di ieri Mara Venier sia stata ospite di Talk Show e tra i tanti argomenti avrebbe parlato anche della trasmissione da lei condotta. Stiamo ovviamente parlando di Domenica In, ma cosa ha dichiarato? Oltre ad occuparsi di intrattenimento, in questi due anni Mara si è anche occupata di altro, argomenti molto seri come la pandemia da Covid e ora la guerra in Ucraina.

Le parole di Mara sul programma da lei condotto

“Tutto è partito l’anno scorso con la pandemia, quando non c’erano i vaccini ed io chiesi di fermarmi. Avevo paura. Io con un’età a rischio e mio marito con dei problemi polmonari a casa. Avevo paura e mi sono fermata una domenica. Il lunedì mattina mi ha chiamato il direttore generale e mi ha detto ‘noi non possiamo obbligarti ma in questo momento sei l’unica che può parlare al cuore delle persone e rassicurarle‘. Io in quel momento ero molto impaurita e non facevo altro che piangere, gli chiesi un’ora per pensarci, ma dopo dieci minuti lo richiamai e gli dissi di sì. Sono andata in onda da sola, studio deserto, trucco e parrucco fatto da sola. Era giusto però andare avanti perché per la prima volta ho restituito qualcosa al pubblico. Il pubblico mi ha sempre dato amore, per la prima volta io ho ricambiato”. Queste le parole di Mara che poi ha aggiunto anche dell’altro. “Credo che in quel momento ci sia stata una svolta per quanto riguardava il mio modo di essere. Prima ero considerata una che faceva solo intrattenimento e mandava tutto in caciara. In quei mesi lì c’è stata una svolta vera, mi sono preso una credibilità che prima non avevo”.

E la concorrenza di Canale 5? La conduttrice svela il suo punto di vista

Nel corso dell’intervista poi la conduttrice avrebbe anche parlato della concorrenza di Canale 5 e del fatto che quest’anno, rispetto agli altri anni sia stata più spietata. “Domenica In è un programma che mi diverte moltissimo, però dietro c’è tanto lavoro, è un programma impegnativo. Io il lunedì mi godo gli ascolti, ma dopo dieci minuti sono già a lavoro per pensare alla puntata successiva. Non mollo mai, è molto impegnativo, ecco perché ogni anno dico che è l’ultima edizione. […] In questi quattro anni Domenica In è molto vista, cresce anno dopo anno, gli ascolti sono sempre altissimi. Quest’anno noi avevamo dall’altra parte Maria e Verissimo, quest’anno si sono caricati a pallettoni per andare contro di me!”. Queste ancora le parole di Mara consapevole comunque che il suo programma ha avuto sempre e comunque un successo strepitoso in questi anni e che ha sempre battuto la concorrenza.