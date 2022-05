Karina Cascella una furia sui social “Vi denuncerò tutti …”

0 SHARES Condividi Tweet

Karina Cascella in questi giorni sembra che stia facendo parlare parecchio di se, per quanto accaduto sui social network. Ebbene si, sembra proprio che l’ex opinionista di Uomini e Donne nelle scorse ore abbia pubblicato un post annunciando a tutti di essere pronta a denunciare tutti. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto? Facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire cosa è accaduto.

Karina Cascella una furia sui social

Karina Cascella nelle scorse ore ha postato uno sfogo, facendo ben capire di essere disposta a denunciare tutti, ovvero molti siti che nei giorni scorsi hanno pubblicato degli articoli su di lei che si sono rivelati delle fake news. Da un anno circa, l’ex opinionista di Uomini e Donne ha aperto a Bergamo un ristorante dove pare che si mangi per lo più carne argentina. Nel corso di una intervista recente che ha rilasciato a Nuovo tv sembra che la donna abbia raccontato come per via della pandemia da Covid non sia stato facile andare avanti nel settore della ristorazione. Sembra che le sue parole però siano state riportate male e molti siti avrebbero fatto dei titoli mettendo in bocca alla Cascella delle parole che in realtà lei non aveva mai pronunciato.

Alcuni titoli di giornale hanno mandato su tutte le furie la Cascella

“Karina disperata, fa un appello ‘aiutatemi vi prego non riesco a sopravvivere‘”, “Karina fa un appello disperato ‘sono costretta a fare più mansioni non posso più sopravvivere aiutatemi‘”. Questi alcuni dei titoli che i giornali hanno scritto sulla base delle parole pronunciate da Karina nel corso dell’intervista. Questo ha mandato su tutte le furie la Cascella che nelle scorse ha fatto sapere di voler denunciare tutti. “Qui si raggiunge e si tocca il fondo e il limite della pazzia. Mi ha chiamato un giornale e loro non c’entrano nulla. Dei siti hanno preso un pezzo della mia intervista e hanno scritto falsità. Il settimanale mi ha fatto domande sul periodo complicato e la ristorazione. Io ho detto che ad oggi si fa fatica a trovare personale di sala e cucina. Io ho detto ‘sì il periodo è difficile per la ricerca del personale, mettici anche il reddito di cittadinanza e la cosa diventa più complessa’”.

Karina avverte “Denuncio tutti…”

Queste le parole di Karina che ci è andata giù in modo piuttosto pesante contro questi siti e giornali, annunciando che ben presto ci saranno conseguenze anche molto gravi nei loro confronti. Una miriade di siti incompetenti e capre, perché gli uomini veri non scrivono quegli articoli. Hanno scritto ‘Karina Cascella chiede aiuto, aiutatemi non posso più sopravvivere’. Voi adesso ditemi se sono pazza o se dalle mie parole si può dedurre che io abbia chiesto aiuto perché non riesco a sopravvivere. Ma come ca**o state? Uno dei titoli è proprio ‘Karina: AIUTATEMI VI PREGO’ scritto in maiuscolo rosso. Mi dispiace anche dire che non rilascerò mai più alcuna dichiarazione pubblica visto che purtroppo ci sono queste capre in giro, che saranno denunciati tutti, lo voglio dire e lo sottolineo. Perché fare un articolo con scritto ‘aiutatemi non riesco a sopravvivere’ è pazzia. Hanno scritto che devo fare tutto io, portare i piatti, cucinare, ma state bruciati? Voi vi state fumando qualcosa di andato a male sicuramente. Non state bene con i cervello e per fortuna che vi posso insultare”. Questo ancora il suo sfogo.