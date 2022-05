Jeremias Rodriguez massacrato: “E’ un miracolato …”

0 SHARES Condividi Tweet

Jeremias Rodriguez è reduce da una esperienza all’Isola dei famosi 2022, dove sembra che però non abbia avuto molto fortuna. L’ex naufrago, infatti, è tornato in Italia già diverse settimane fa e pare che fosse ben felice di tornare a casa. Dopo aver fatto rientro a casa, il fratello di Belen ha preso parte a diverse trasmissioni come Verissimo, raccontando la sua esperienza e il suo approccio ai reality. Ricordiamo che è stato un concorrente del Grande fratello vip 2, ed ancora dell’Isola dei famosi nel 2019 e di nuovo quest’anno nel 2022. A parlare di lui in questi giorni è stata Eleonora Cecere su Nuovo. Ma cosa ha dichiarato l’ex volto di Non è la Rai?

Jeremias Rodriguez all’Isola dei famosi 2022, ultimo reality per il fratello di Belen?

Jeremias Rodriguez vuoi o non vuoi è stato uno dei protagonisti di questa edizione dell’Isola dei famosi 2022. Ad un certo punto, poi, sembra che il fratello di Belen e Cecilia sia stato eliminato e pare che abbia rifiutato di andare su Playa Sgamada, preferendo tornare a casa, dalla sua famiglia e alla sua vita. Proprio di questa scelta ne ha voluto parlare l’ex volto di Non è la Rai, ovvero Eleonora Cecere che pare ci sia andata giù molto pesante nei confronti di Jeremias.

Eleonora Cecere su Jeremias “Miracolato…”

La Cecere avrebbe dato a Jeremias del miracolato ed aggiunto che alcuni personaggi come lui, dovrebbero farsi da parte e dare spazio ad altri. “Penso che lui abbia abbandonato l’Isola perché l’ha fatta e rifatta. Se non gli stava bene il gioco non doveva proprio partecipare lasciando la possibilità a chi come me ha voglia di dimostrare qualcosa. Credo che abbandonare il reality sia una grande mancanza di rispetto. Partecipa ai reality per far parlare di sé. L’hanno fatto apposta perché più se ne parla e meglio è per tutti loro. Questi qui sono dei miracolati. A me lasciano a casa per dare spazio a persone che non c’entrano niente con questo mestiere”.

Le parole di Jeremias a Verissimo

In realtà, così come abbiamo potuto capire, Jeremias avrebbe fatto intendere che difficilmente lo rivedremo in tv. Nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo, sembra che il fratello di Belen abbia espresso il suo concetto al riguardo. “Posso dire che questo è stato il mio ultimo reality, il terzo, ma non ne farò più. Sì certo sono sicuro di questo. Ho capito che questo lavoro non fa per me e va benissimo. Come in tutte le cose bisogna esserci portati e io non lo sono affatto. Lascio volentieri la scena alle mie sorelle Belen e Cecilia. Perché ha fatto i reality? Alla fine me l’hanno proposto e ho accettato, chi nella mia posizione avrebbe detto di no? In una famiglia di muratori magari ti dicono se vuoi fare il muratore, credo sia normale”.