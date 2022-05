Laura Maddaloni, al veleno contro l’Isola dei famosi: “Io sono …”

0 SHARES Condividi Tweet

Continua a far parlare di se Laura Maddaloni, ovvero la moglie di Clemente Russo che ha preso parte all’ultima edizione del reality di Canale 5, ovvero L‘isola dei famosi. Sembra proprio che l’ex naufraga sia stata una delle protagoniste principali di questa edizione del reality ed abbia spesso messo in mostra il suo carattere, piuttosto forte. In diverse occasioni, infatti, si è scontrata con altri compagni d’avventura e non solo. Sembra proprio che Laura abbia avuto anche uno scontro piuttosto acceso con Vladimir Luxuria, che sappiamo essere l’opinionista di questo reality. In questi giorni, l’ex naufraga dopo essere eliminata dai giochi, sembra aver voluto parlare e dire la sua riguardo questa esperienza, facendo un vero e proprio bilancio. Ma cosa ha dichiarato?



Laura Maddaloni, la moglie di Clemente Russo racconta la sua esperienza all’Isola

Laura Maddaloni, la nota judoka campana nonché moglie dell’ex pugile Clemente Russo sembra aver rilasciato in questi giorni un’intervista a Superguida tv. Ebbene, l’ex naufraga sembra aver fatto un bilancio di quella che è stata la sua esperienza in Honduras a distanza di due settimane dal rientro in Italia. «Ho assolutamente voluto fare questo percorso, da ex atleta sono andata in cerca anche di questa adrenalina che ti dà l’Isola e che per certi versi somiglia alla mia ex vita da agonista». Queste le parole dichiarate dalla moglie di Clemente Russo.



Cosa ha più sofferto in Honduras

L’ex naufraga ad ogni modo, ha anche parlato in generale della sua permanenza sull’Isola, raccontando quanto sia stato difficile fare i conti con la mancanza di cibo.«Il soffrire la fame ad esempio, perché quando si fanno competizioni per entrare in un peso di categoria – io facevo i 52kg – io mi allenavo, perdevo peso e mangiavo veramente solo l’aria. Per me l’Isola è stata una competizione, un mettermi a confronto con me stessa. Quale posto migliore dell’Isola, dove si sta senza telefoni, si soffre per certi versi la fame, non si dorme, e dove si vive comunque il disagio di stare anche con persone che non si conosce». Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sull’Isola i telespettatori hanno avuto modo di conoscere meglio il carattere di Laura, una donna dal temperamento piuttosto forte che in alcune occasioni, molto spesso, l’ha portata a scontrarsi con compagni d’avventura e anche opinionisti e ospiti in studio.



Le liti con Nicolas Vaporidis, poi Laura parla di se

Nello specifico ha avuto modo di scontrarsi in parecchie occasioni con Nicolas Vaporidis che pare abbia nominato Laura e Clemente all’inizio del programma, perchè i più forti. «Avrebbe potuto dire che ci nominava semplicemente perché ci riteneva forti. Alla fine non è che lui mi ha deluso perché in fondo non è un mio amico, le delusioni sono altre. Non mi è piaciuto come personaggio perché ha giocato con falsità». Queste ancora le parole di Laura, parlando proprio di Nicolas. «Io sono una persona altruista, ho sempre condiviso con gli altri il cibo vinto, e vedere delle persone egoiste, fare delle strategie o mentire, per me non esiste. Se toccano i miei principi, io reagisco come una napoletana verace, e sull’Isola ho reagito di stomaco». Queste ancora le parole dell’ex naufraga.

