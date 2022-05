Stefano De Martino ospite a Le Iene e Teo Mammuccari massacra Belen

0 SHARES Condividi Tweet

Stefano De Martino ospite a Le Iene? Sembra che nelle ore antecedenti l’inizio della puntata sui social si fosse diffusa la notizia secondo cui l‘ex marito di Belen Rodriguez fosse pronto a prendere parte alla serata, come ospite speciale. Il pubblico pare non attendesse altro che questo momento, ovvero quello di rivedere dopo tanto tempo Stefano e Belen insieme sullo stesso palco.



Stefano De Martino e Belen Rodriguez insieme a Le Iene?

E’ da mesi ormai che si parla di un ritorno di fiamma tra i due, anche se ad oggi non sembra ci sia stata una comunicazione ufficiale da parte dell’uno o dell’altro. Una cosa però è certa, che Stefano nel pomeriggio di ieri era presente negli studi de Le Iene ed è apparso in alcune Instagram Storie della stessa Belen, realizzate direttamente dal suo camerino. Ad ogni modo, i fan sono rimasti piuttosto delusi dal fatto di non aver visto Stefano in diretta. Ma per quale motivo?



L’ex ballerino in puntata per fare un monologo sulla normalità, Belen lo annuncia

Stefano De Martino è stato si a Le Iene ma non davanti alle telecamere, almeno così sembrava. Si era creata tanta attesa circa la partecipazione dell’ex ballerino alla nuova puntata de Le Iene ma i telespettatori hanno dovuto aspettare un bel pò prima di vederlo in tv. I due piccioncini si sono sicuramente incontrati dietro le quinte. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nel pomeriggio di ieri in alcune Instagram stories di Belen, si è intravisto Stefano entrare nel suo camerino. Poi, all’inizio della puntata, a fare il nome di Stefano è stato proprio il conduttore Teo Mammuccari il quale sembra aver confermato di aver visto l’ex ballerino dietro le quinte. Il conduttore poi avrebbe stuzzicato Belen, sostenendo la sua tesi del perchè Stefano non fosse entrato in puntata. “Ha paura di entrare, perchè è il terzo incomodo”, avrebbe detto sorridendo Teo.



Teo Mammuccari stuzzica Belen

In realtà, però, Stefano De Martino è poi arrivato ed ha preso parte attivamente alla puntata. In che modo? L’ex ballerino ha fatto un monologo e ad annunciarlo è stata proprio lei, Belen. “Una persona che conosco abbastanza bene, la condivido anche con voi“, queste le parole scelte da Belen per annunciare Stefano che ha fatto un monologo sulla normalità e su quanto è bello al giorno d’oggi essere “normali”. Subito dopo è stata la volta di Eleazaro Rossi che ha presentato anche lui un monologo e pare che ad un certo punto si sia anche chiesto come potesse mai avere meno di De Martino. Anche in questo caso a punzecchiare Belen ci ha pensato Teo che ha girato alla collega la domanda chiedendole cosa avesse Stefano più degli altri. A quel punto la Rodriguez avrebbe risposto “Ehhhhh… è molto simpatico!“