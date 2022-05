Aurora Ramazzotti rivela di sentirsi “demoralizzata e impaurita”, il web la massacra, lei risponde a tono e asfalta tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Tutti conoscono Aurora Ramazzotti ovvero la figlia del celebre artista italiano Eros Ramazzotti e della nota showgirl e conduttrice televisiva Michelle Hunziker. La giovane è molto attiva e seguita sui social, e proprio tramite questi ha svelato ai suoi followers il suo stato d’animo. Se da una parte però vi è stato chi l’ha compresa ecco che allo stesso tempo vi è stato anche chi non ha perso l’occasione per rivolgerle delle critiche. Ma esattamente, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Aurora Ramazzotti svela il suo stato d’animo ai followers

A tutti può capitare di vivere una giornata no. E quindi non solo alla gente comune ma anche a personaggi particolarmente in vista come ad esempio la simpaticissima Aurora Ramazzotti. La ragazza è sempre molto attiva sui social dove si diverte ad intrattenere i suoi followers durante i vari momenti che caratterizzano la sua giornata. Di recente ha anche colto l’occasione per sfogarsi con i suoi fan rivelando di sentirsi ‘sopraffatta e demoralizzata“. Nello specifico si è rivolta ai followers affermando “Come va oggi? Inizio io: oggi mi sento sopraffatta, demoralizzata e impaurita. Sopraffatta da tutto ciò che succede intorno, demoralizzata dal cambiamento che naturalmente avviene ma è difficile da metabolizzare e impaurita dal futuro che a tratti sembra così incerto da farmi venire voglia di cambiare tutto”.

Il commento di alcuni followers

Le parole espresse dalla giovane Aurora Ramazzotti però non sono state ben comprese da tutti. Ed infatti se da una parte vi è stato chi ha colto l’occasione per incoraggiare la giovane ecco che allo stesso tempo vi è stato anche chi si è rivolto alla ragazza utilizzando delle parole poco carine. E nello specifico accusandola di essere una ‘privilegiata’. “Se anche tu provi queste cose allora siamo tutti sulla stessa barca”, e poi ancora “Dai però Aurora… tu sei una privilegiata, lo sai bene… ma che lavoro fai oltre le sponsorizzazioni, le ospitate e cose che derivano dall’essere figlia di? Ti prego non ti erigere a paladina dei giovani perché la maggior parte dei giovani non è come te… ma forse nemmeno lo puoi capire”.

La risposta della figlia di Eros e Michelle

A chi le ha dato della privilegiata ecco che Aurora ha così risposto “Vedo che il concetto è stato compreso insomma. Quando dico che bisogna ascoltare intendo proprio questo. Chi mi conosce sa che sono consapevole del mio privilegio. Ma non per questo mi si deve ridurre ad esso e svalutare ciò che sento. Non hai idea di cosa voglia dire essere me così come io non ho idea di cosa voglia dire essere te. Con la differenza che io la tua storia la rispetto, tu la mia no”.