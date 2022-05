Ilaria D’Amico e Gigi Buffon in crisi? Lei decide di rompere il silenzio

0 SHARES Condividi Tweet

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sono una delle coppie più seguite del mondo dello spettacolo. Fin dall’inizio della loro storia si sono trovati al centro del gossip, e proprio nel corso degli ultimi mesi sono tornati al centro dell’attenzione mediatica. Ma,per quale motivo? Si è tanto parlato di crisi nel loro rapporto e se in un primo momento i diretti interessati avevano deciso di mantenere il silenzio ecco che nelle ultime ore la conduttrice televisiva ha deciso di rompere il silenzio raccontando la sua verità.

La storia d’amore tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon fin dall’inizio della loro storia d’amore si sono trovati al centro del gossip. Probabilmente perchè la loro storia d’amore è nata in un momento particolare, ovvero quando il noto portiere di calcio non aveva del tutto concluso il matrimonio con la bella Alena Seredova. Si è infatti parlato di crisi coniugale e di tradimento e questo ha portato i due a trovarsi al centro di gossip e discussioni varie. Ilaria D’Amico e Buffon negli anni hanno però dimostrato di essere legati da un profondo sentimento e a coronare questo amore è arrivato nel 2016 il piccolo Leopoldo Mattia Buffon.

Buffon e la D’Amico in crisi?

Nel corso degli ultimi mesi la celebre conduttrice televisiva e il portiere di calcio sono tornati al centro dell’attenzione mediatica. Per quale motivo? Secondo quanto emerso da alcune indiscrezione sembrerebbe che i due stiano attraversando un momento di profonda crisi. Ed ecco che ad intervenire direttamente sulla questione è stata proprio Ilaria D’Amico che intervistata da Nuovo ha rivelato “E’ una grossa sorpresa per me e lui sentire che circolano certe voci”. E ancora “I nostri genitori ci hanno chiamato e ci hanno chiesto perché circolano certe voci su di noi”. La conduttrice ha quindi voluto mettere a tacere ogni voce sulla sua storia d’amore con Buffon rivelando che il loro rapporto non sta attraversando nessuna crisi.

Le parole della conduttrice sul lavoro svolto dal compagno

Ilaria D’Amico ha poi concluso la sua intervista chiarendo un’altra indiscrezione trapelata nel corso delle ultime settimane. La conduttrice ha voluto precisare che la notizia secondo la quale si sarebbe arrabbiata con il compagno per la scelta di continuare a svolgere il suo lavoro da portiere di calcio non è assolutamente vera. Anzi ha rivelato di essere tanto affascinata dalla passione che Buffon è solito mettere nel suo lavoro.