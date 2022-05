Isola, Carmen Di Pietro fuori di sè: “E’ un buffone…”

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova puntata del daytime dell’Isola dei Famosi è andata in onda nella giornata di ieri, giovedì 26 maggio 2022. E anche durante questa occasione i telespettatori hanno avuto modo di assistere a scontri e polemiche. Nello specifico a far scoppiare il caos è stato Marco Maccarini le cui parole non sono per nulla piaciute alla naufraga Carmen Di Pietro. Ma esattamente che cosa è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Ancora scontri e discussioni all’Isola dei Famosi

All’Isola dei Famosi si sa, basta poco per litigare. A volte lo si fa per futili motivi altre volte invece per incomprensioni. Proprio nel corso del daytime trasmesso ieri ecco che a discutere sono stati Marco Maccarini e Carmen Di Pietro. La discussione è stata causata dalla creazione di una specie di zampirone da parte di Maccarini. L’obiettivo per il quale è stato costruito questo zampirone era quello di mantenere lontani i mosquitos. Il naufrago però ha dimenticato di comunicare ai compagni naufraghi di non toccarlo perchè molto caldo. Ed ecco che a toccarlo è stata proprio Pamela Petrarolo che si è fatta molto male e si è quindi tanto arrabbiata con il naufrago.

Accesa discussione tra Carmen Di Pietro e Marco Maccarini

“Ma cos’è? E’ una trappola? Volevi farmi fuori? Ma potevi dirmi che era ardente…Piango dal dolore…”, queste nello specifico le parole espresse da Pamela Petrarolo che dopo aver toccato l’invenzione di Maccarini si è fatta tanto male e addirittura sembrerebbe aver pianto per il dolore. Quanto accaduto ha fatto molto arrabbiare Carmen Di Pietro ed infatti tra i due naufraghi è nata una lite abbastanza accesa . La Di Pietro si è rivolta a Maccarini accusandolo di creare delle invenzioni che non servono a nulla. E nel corso di un confessionale ha poi affermato “A me il suo modo non piace per niente…E’ un rosicone, un buffone…Ha preso L’Isola dei Famosi per un palcoscenico teatrale…”. Maccarini però non è rimasto in silenzio, e alle parole espresse da Carmen Di Pietro ha risposto “Smettila, basta! Si è fatta male Pamela…Nominami così la smettiamo…”. E nel corso di un confessionale parlando di Carmen ha rivelato “Mi ha sempre massacrato…”.

Marco Maccarini al centro di numerose polemiche

Marco Maccarini è stato il protagonista della puntata del daytime trasmessa ieri. Il naufrago infatti si è trovato a dover giudicare chi dei naufraghi ha mostrato buona volontà nel sistemare la spiaggia. E ad essere premiati sono stati Pamela Petrarolo e Nicolas Vaporidis. Quanto accaduto ha fatto tanto arrabbiare Carmen Di Pietro ed Edoardo Tavassi. I due si sono scagliati contro il naufrago sottolineando che la sua è stata una decisione senza senso. E proprio questo è stato il motivo della nascita di una nuova lite.