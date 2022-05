Sonia Bruganelli, frecciata velenosissima contro Adriana Volpe: “Lei per Signorini era …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli si è fatta conoscere dai telespettatori grazie alla sua presenza come opinionista al Grande Fratello Vip 6. Proprio nel corso dei mesi trascorsi nello studio televisivo di Canale 5 ha dimostrato di essere una persona diretta e sincera. Una persona che non ha paura di esprimere il suo pensiero. Ed infatti proprio nel corso di una recente intervista rilasciata a Chi non ha avuto il timore di esprimere il suo parere sul reality condotto da Ilary Blasi.

Sonia Bruganelli dice addio al Grande Fratello Vip

Sonia Bruganelli insieme ad Adriana Volpe è stata l’opinionista della sesta edizione del GF Vip. E nonostante abbia più volte dichiarato di aver vissuto una bella esperienza ecco che ha comunque voluto precisare in diverse occasioni di non avere più intenzione di ripeterla. Sonia Bruganelli ha infatti detto addio al GF Vip ed è tornata al suo lavoro da produttrice televisiva. E proprio ad Alfonso Signorini si è diretta affermando “Caro Alfonso Signorini, sappi che sono diventata una succursale dei concorrenti. Conosco tutti i loro agenti, uffici stampa, assistenti, che mi propongono qualunque cosa. Praticamente la mia agenda fino a dicembre è bloccata per i numerosi caffè che devo prendere con molti dei tuoi ex inquilini”. Queste le parole espresse dalla Bruganelli che ha poi proseguito “Alcuni li rivedo con piacere, altri li sto contattando io per coinvolgerli in un nuovo progetto che da poco abbiamo lanciato sul web. Stiamo cercando nuovi conduttori. La fase di selezione avverrà a Roma a fine giugno”.

Il pensiero sull’Isola dei Famosi

Nel corso della recente intervista rilasciata a Chi ecco che Sonia Bruganelli ha poi proseguito esprimendo il suo pensiero sull’Isola dei Famosi e su coloro che ne fanno parte. A proposito dell’Isola ha infatti dichiarato “C’è anche l’arco. L’isola dei Famosi ci ha svuotato ‘casa’, il salottino: da Cicciolina a Carmen Di Pietro, eccetera”.

Sonia Bruganelli si esprime sull’opinionista Nicola Savino

In ultimo ecco che Sonia Bruganelli si è poi espressa sull’opinionista Nicola Savino paragonandolo a colei che insieme a lei ha svolto il ruolo di opinionista al GF Vip 6 ovvero Adriana Volpe. A proposito degli opinionisti dell’Isola ha nello specifico dichiarato “Funzionano benissimo. Io ho una particolare simpatia per Nicola Savino. Una spalla fortissima per Ilary Blasi. Un po’ come lo era Adriana Volpe per Alfonso”. Le sue parole sono sembrate a molti una chiara frecciatina. Ma, sarà davvero così? I diretti interessati al momento non sembrerebbero avere ancora risposto, ma potrebbero farlo nel corso delle prossime ore.