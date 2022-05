Le Iene, Belen sui social lascia tutti a bocca aperta e poi su De Martino: “In realtà io …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono ormai diversi anni che Stefano De Martino e Belen Rodriguez si trovano al centro del gossip per la loro vita sentimentale. I due si sono presi e lasciati più volte e da un po’ di tempo sembrerebbero essere tornati insieme. Nel corso della puntata de Le Iene andata in onda nella serata di mercoledì 25 maggio Belen ha risposto in modo provocatorio al tweet di un utente su Stefano De Martino. E proprio le sue parole hanno fatto sorridere molte persone.

L’amore tra Stefano e Belen

Da quando Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono conosciuti hanno fatto molta fatica a stare lontani l’uno dall’altra. I due poco dopo il loro incontro sono diventati genitori del piccolo Santiago ma nonostante il grande amore che li ha uniti fin dal primo momento ecco che hanno poi attraversato un momento di crisi che li ha portati alla separazione. Entrambi hanno provato a rifarsi una vita ma ecco che un po’ di tempo dopo hanno provato ancora una volta ad essere una coppia e una famiglia. Un tentativo che però non è andato a buon fine ed infatti dopo aver annunciato il loro ritorno di fiamma si sono trovati ancora una volta a dover annunciare la fine del loro amore. Ancora una volta Stefano e Belen hanno provato ad andare avanti ed infatti la celebre showgirl è diventata mamma della piccola Luna Marì nata dall’amore con Antonio Spinalbese. Un amore terminato poco dopo la nascita della bambina.

Il ritorno di fiamma

Ed ecco che da alcuni mesi Stefano e Belen sembrerebbero essere tornati ad essere una coppia. I due sono stati fotografati insieme in diverse occasioni e proprio Belen in diverse occasioni ha espresso delle parole che hanno lasciato intendere che i gossip su lei e De Martino non siano falsi ma veri.

I commenti di Belen su Stefano De Martino a Le Iene

Circa un mese fa Belen si è trovata a rispondere alle parole di un utente su Twitter che parlando di De Martino aveva affermato che invecchia proprio come il vino buono. In questo caso Belen aveva risposto affermando “Vuoi assaggiare Stefano? Dici che invecchia bene come il vino, sì è verissimo. Vabbè dai, diciamo che forse in futuro potresti anche assaggiarlo, perché tanto tra un po’ forse ci lasceremo e lui andrà con altre donne. Quindi in quel caso potresti anche essere una scelta di De Martino”. Nel corso dell’ultima puntata de Le Iene andata in onda invece lo scorso mercoledì 25 maggio ecco che vi è stato invece chi ha affermato “Sappiamo benissimo tutti che la minestra riscaldata non è una buona cosa. E quindi mi viene da dirti: cara Belen Rodriguez scansati che ci penso io a dare la mia lasagna a Stefano De Martino”. Parole alle quali la Rodriguez ha risposto “In realtà mi sono già scansata parecchie volte, ma la lasagna di nessun’altra gli è piaciuta abbastanza”.