Ballando con le stelle, Paolo Belli senza mezzi termini “Quando Milly dice …”

Paolo Belli lo conosciamo tutti per essere un noto musicista, il quale da diversi anni è al fianco di Milly Carlucci nella conduzione di Ballando con le stelle. All’interno del noto programma di Rai 1, Paolo dirige la Big Band ed è solito intervistare anche i concorrenti poco prima che questi scendano in pista. Insomma, in questi anni sicuramente Paolo Belli ha avuto modo di poter entrare nelle case degli italiani conquistando anche l’affetto e la loro stima, non soltanto come persona ma anche e soprattutto come artista.



Paolo Belli, i nuovi progetti del musicista

Pare che in questi ultimi giorni, il noto musicista abbia portato avanti alcuni progetti molto importanti. Ha infatti presentato un nuovo spettacolo chiamato Pur di far commedia ed ancora il 6 maggio sembra essere uscito il suo nuovo disco intitolato La musica che gira intorno, contenente 13 brani di grande successo che sono stati da lui reinterpretati. Ovviamente, in tutto ciò, non ha mai messo da parte la sua famiglia, i suoi affetti ed i suoi amici.



Il cantante racconta un retroscena legato a Ballando con le stelle

Di questo e tanto altro ne ha parlato nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Oggi è un altro giorno qualche puntata fa ed anche nel corso di una recente intervista che ha rilasciato la TV Sorrisi e Canzoni. È stato proprio durante questa chiacchierata che il musicista ha deciso di raccontare un retroscena. “Il sabato sera entro in studio quando è ancora vuoto, mi metto al centro della pista e penso alla fortuna che ho ad essere dove sognavo di stare quando ero bambino”.



Lavoro e vita privata a gonfie vele, le parole del musicista

Pare che sia stata anche confermata la sua presenza alla prossima edizione di Ballando con le stelle. “Quando Milly dice una cosa è perché è ben preparata e se non la sa, chiede. Se devo parlare di un argomento studio per bene prima”. Questo ancora quanto dichiarato dal musicista parlando proprio della conduttrice e della loro collaborazione artistica e professionale. Anche la sua vita privata va a gonfie vele. Da diversi anni ormai sta insieme alla moglie Deanna. Proprio parlando di lei e del rapporto sembra aver detto “Siamo insieme da 40 anni e averla accanto è una fortuna. Lei mi fa vedere la vita a colori”….