Alex Belli e Soleil Sorge, botta e risposta al veleno, lei: “Mettiti l’animo in pace”

Sono trascorsi ormai diversi mesi da quando Alex Belli e Soleil Sorge hanno preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello vip. Sappiamo bene che i due all’interno della casa più spiata d’Italia hanno intrecciato una relazione piuttosto particolare e per questo motivo sono stati protagonisti indiscussi di questa edizione numero 6 del reality di Canale 5. All’interno della casa più spiata d’Italia e praticamente è successo di tutto e alla fine i due sono finiti per allontanarsi e pare che non abbiano più alcun tipo di rapporto. Qualche settimana fa era anche arrivata la notizia secondo la quale Soleil avesse smesso di seguire su Instagram Alex Belli. In realtà questo è stato confermato dalla stessa Sorge. Adesso invece i di due sarebbero finiti per litigare su un’altra piattaforma ovvero su Twitter. Ma per quel motivo e dove hanno litigato?



Alex Belli e Soleil Sorge litigano su Twitter, ma per quale motivo?

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Alex Belli e Soleil Sorge in questi giorni sembra abbiano avuto una discussione tu Twitter. Tutto sarebbe accaduto per via di un titolo considerato sbagliato. Qualche giorno fa l’ex gieffino pare che abbia rilasciato un’intervista al settimanale Chi e durante una chiacchierata avrebbe parlato della sua mamma Wendy. Ad un certo punto, sarebbe venuto fuori il nome di Alex Belli.“[…] In realtà mia madre è un monaco buddista, ma allo stesso tempo ha un lato da mamma leonessa. Ha reagito davanti all’ennesima falsità di Alex. Quanto ho preso da lei nel carattere? Tanto, purtroppo e per fortuna”. Queste le parole di Soleil che sono state poi riprese da GiuseppePorro.it.



Giuseppe Porro riprende le parole di Soleil e fa un titolo che manda Alex su tutte le furie

Alex sembra abbia dato un titolo a queste parole, ovvero “Soleil Sorge ancora contro Alex Belli”. È stato questo titolo che oltre a non passare inosservato sembra abbia mandato su tutte le furie proprio lui Alex Belli che ha fatto lo screenshot alla pagina ed ha anche aggiunto il suo commento. Botta e risposta al veleno tra Alex e Soleil “GIUSTO PER LA CRONACA… Poi sono io che parlo di lei!!! L’incoerenza ormai non ha confini… Almeno avere le “palle” di non rinnegare sempre tutto, ma quando lo capirai sarà troppo tardi! Buona vita”. Queste le parole dell’attore. Ovviamente Soleil non è rimasta a guardare e dall’Honduras, dove attualmente si trova perchè in quarantena in attesa di arrivare sull’Isola, sembra abbia voluto dire due cosette all’ex gieffino. “Tieni, prenditi sti click ma poi leggi l’intervista e mettiti l’animo in pace. La mia vita è già troppo buona. Xoxo #yourewelcome“.