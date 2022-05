Il figlio di Paolo Bonolis vuole andare al Grande fratello Vip e Sonia Bruganelli dice …

0 SHARES Condividi Tweet

Soltanto due anni fa, Sonia Bruganelli ovvero la moglie di Paolo Bonolis pare avesse annunciato nel corso di un’intervista il fatto che il figlio Davide fosse un grande appassionato del Gf vip. Sembrava che da li a breve, avessimo visto il figlio del noto conduttore proprio all’interno della casa come concorrente, ed invece le cose sembra che siano andate diversamente. Come tutti sappiamo, nell’ultima edizione andata in onda e finita lo scorso mese di marzo, Sonia Bruganelli è stata l’opinionista del reality di Canale 5, esperienza che sembra la donna abbia già detto di non voler rifare. Ma come l’avrà presa Davide la partecipazione della madre, seppur in veste diversa dalla semplice concorrente, al Gf vip? Davvero ben presto potremmo vedere Davide come concorrente di questo reality?



Davide Bonolis, il figlio di Paolo e Sonia Bruganelli vuole il Grande Fratello vip

Davide Bonolis, ovvero il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli da diversi anni ormai sembra sia un fan del Grande fratello vip. Era stata proprio la sua mamma un paio di anni fa a sottolineare quanto il figlio fosse affascinato da questo reality e dalle dinamiche che si vengono a creare all’interno della casa. In questi giorni Sonia avrebbe rilasciato un’intervista a Chi e pare che abbia parlato della possibilità di vedere il suo secondogenito ben presto nella casa più spiata d’Italia.



“A 18 anni vuole entrare nella casa”, le parole di Sonia al settimanale Chi

“A 18 anni vuole entrare nella casa”, aveva detto Sonia un paio di anni fa. Visto che a breve Davide compirà 18 anni ci potrebbe essere la possibilità di vederlo ben presto come concorrente del reality di Canale 5.“È il suo desiderio. Io andrò a trovarlo se Signorini dal vetro me lo farà vedere. Questa è la verità, sono seria. Alfonso lo sa“. Queste ancora le parole di Sonia che non vorrebbe quindi ostacolare il sogno del figlio e lo lascerà libero di fare questa esperienza.



L’ex opinionista non ostacolerà il sogno del figlio “Deciderà lui…”“Deciderà lui”, ha aggiunto Sonia senza aggiungere nient’altro sulla possibilità di vedere ben presto il figlio come concorrente del reality del quale lei sembra sia stata opinionista per diversi mesi al fianco di Adriana Volpe.