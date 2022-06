Roberto Brunetti muore improvvisamente e Leonardo Pieraccioni scrive un post …

0 SHARES Condividi Tweet

E’ morto Roberto Brunetti, ovvero il noto attore conosciuto come Er Patata. L’uomo sarebbe stato ritrovato senza vita all’interno della sua casa e non si sa cosa effettivamente sia accaduto all’uomo. A lanciare l’allarme pare che sia stata proprio la sua compagna, la quale dopo non aver ricevuto risposta a diverse telefonate ha allertato i soccorsi. Tanti, tantissimi i commenti arrivati sui social, uno tra tutti quello postato da Leonardo Pieraccioni. Il regista sembra abbia lavorato con lui nel film intitolato “Fuochi d’artificio”. Ma cosa ha dichiarato?



Roberto Brunetti, cosa è accaduto all’attore trovato senza vita nella sua casa di Roma



Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Er Patata così come era conosciuto è stato ritrovato senza vita nella giornata di venerdì. Pare che sia stata la compagna a lanciare l’allarme dopo che il compagno non ha risposto a diverse chiamate. L’uomo è stato così ritrovato senza vita all’interno della sua casa di Roma. L’attore aveva 55 anni era conosciuto come Er Patata. Non si sa che cosa sia accaduto all’uomo e per questo motivo, la Procura di Roma pare che abbia disposto l’autopsia al fine di poter chiarire le cause della sua morte.

Disposta l’autopsia per capire cosa è accaduto a Er patata

Sono stati i film ai quali Brunetti ha preso parte nel corso della sua carriera. Fuochi d’artificio è uno dei film di Leonardo Pieraccioni ai quali Brunetti ha preso parte. Ed ancora Paparazzi di Neri Parenti e Romanzo Criminale. Poi ha preso parte ancora a Romanzo Criminale il film di Michele Placido sulla Banda della Magliana.



L’ultimo saluto di Leonardo Pieraccioni

La morte dell’attore ha lasciato tutti senza parole ed in tanti hanno voluto salutarlo sui social. Uno tra tutti Leonardo Pieraccioni che ha voluto dare l’ultimo saluto all’attore su Instagram.”Ciao Patata, ci eravamo persi di vista ma saremo sempre insieme in questo film spensierato”. Questo quanto scritto dal regista e attore toscano nel corso di una storia su Instagram pubblicata nella giornata di ieri. Queste parole sono state scritte a corredo di una scena che è tratta proprio dal film dove hanno recitato l’uno al fianco dell’altro nel 1997.