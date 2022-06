Fedez, un hater lo attacca: “Come fa la Ferragni a stare con Fedez?” e lui risponde e lo asfalta

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez e Chiara Ferragni sono una delle coppie più seguite del mondo dei social. Una coppia unita da un grande amore spesso condiviso con i propri fan. E se da una parte sono molti coloro che li amano ecco che allo stesso tempo vi sono anche alcuni utenti che non perdono occasione per rivolgere critiche alla nota coppia. Nelle scorse ore ad esempio il rapper si è reso protagonista di un simpatico scambio di battute con un presunto hater su Twitter.

Il grande amore tra Fedez e Chiara Ferragni

Gli ultimi mesi per Fedez e Chiara Ferragni non sono stati per nulla semplici. Il noto rapper infatti pochi mesi fa ha scoperto di avere un tumore al pancreas a causa del quale si è dovuto sottoporre ad un delicatissimo intervento chirurgico. In tutti questi mesi però l’artista ha potuto contare sulla grande vicinanza della moglie che gli è stata accanto in ogni momento. Adesso Fedez è tornato alla sua vita di tutti i giorni e si diverte a trascorrere il tempo in compagnia dei suoi piccoli Leone e Vittoria condividendo alcuni di questi momenti con i fan.

Il tweet di un utente e la risposta del rapper

Nelle ultime ore si sta tanto parlando del tweet scritto da un utente e al quale Fedez ha risposto con molta ironia. “Mi son sempre chiesto come faccia la #ferragni a stare con #fedez”, questo nello specifico il post scritto su Twitter da un utente, forse un hater, e al quale Fedez ha semplicemente risposto “Pure io”. Il rapper anche in questa occasione ha dimostrato di essere davvero tanto ironico e soprattutto ha dimostrato di saper stare allo scherzo.

La risposta del popolo del web

Sono stati molti i fan del rapper e della coppia Fedez-Ferragni che hanno risposto alle parole scritte dal presunto hater. Come? Attraverso il video condiviso da Fedez sui social nelle scorse ore e che ha commosso davvero tutto il web. Stiamo parlando del video condiviso dal rapper il giorno in cui è stato pubblicato il nuovo singolo “La Dolce Vita” cantato insieme a Sara Mattei e Tananai. Un brano molto bello candidato ad essere la nuova hit dell’estate 2022 e che parla dell’amore ovvero un sentimento davvero tanto importante senza il quale vivere sarebbe davvero impossibile. E proprio Fedez è circondato da tanto amore, sia da parte della famiglia ma anche da parte dei milioni di fans.