Italia Sì, il vero Doc dice cosa pensa di Luca Argentero “Lui è …”

Pierdante Piccioni, ovvero il medico al quale si è ispirata la storia della nota serie televisiva di Rai 1 ‘Doc-Nelle tue mani’ è stato ospite della puntata di Italia Sì andata in onda lo scorso 4 giugno. Il medico ha rilasciato una lunga intervista a Marco Liorni nel corso della quale ha raccontato alcuni particolari inediti legati alla sua vita ma anche alla fiction. E poi ancora ha anche svelato il suo pensiero sull’attore che ha interpretato il suo personaggio ovvero Luca Argentero. Ma, quali sono state esattamente le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Pierdante Piccioni ospite di Italia Sì

Sono milioni i telespettatori che si sono appassionati alla nota serie televisiva di Rai 1 Doc-Nelle tue mani la cui storia è ispirata alla reale vita del Dottore Pierdante Piccioni che proprio di recente si è lasciato intervistare dal noto conduttore televisivo Marco Liorni. Nel corso dell’intervista in questione il medico ha rivelato di essere stato uno degli sceneggiatori della fiction e di aver dato il suo contributo proprio come medico. Nel corso dei mesi trascorsi sul set il dottore Pierdante Piccioni ha inoltre rivelato di aver instaurato un ottimo rapporto di stima e di amicizia con colui che ha interpretato proprio il suo personaggio. Stiamo ovviamente parlando del noto attore italiano Luca Argentero a proposito del quale ha espresso delle bellissime parole.

Le belle parole su Argentero

Nello specifico Piccioni ha rivelato come hanno reagito alla moglie e la suocera alla notizia che sarebbe stato proprio Argentero il protagonista della fiction. “Mia moglie è una prof universitaria seria, anche troppo. Disse: “Luca Argentero? Mhh, mi sembra di conoscerlo”. Mia suocera, che aveva 80 anni, invece disse: “Siiii, Argentero, quello mi piace!”, queste esattamente le sue parole. E sempre a proposito di Argentero sì e poi espresso definendolo “bravo e compliante” spiegando cosa intendesse dire con tale espressione. “Compliante, cioè quando un medico dà la cura e il paziente la segue. Luca e gli altri attori hanno capito quali erano le cose fondamentali per una persona con un buco di memoria di 12 anni”. Il medico ha comunque voluto precisare che non sono Luca Argentero ma tutti gli attori che hanno fatto parte del cast sono stati attenti nell’ascoltare la sua storia per bene in modo tale da riuscire a capire realmente il suo caso.

Il cambiamento nel comportamento del medico dopo il coma

Il dottore Pierdante Piccioni ha poi concluso l’intervista rilasciata a Marco Liorni rivelando come il suo comportamento sia cambiato dopo il coma. “Quello che faccio fatica a capire è quando mi dicono che ero duro e algido. I miei ex colleghi del pronto soccorso di Lodi, in battuta, adesso dicono: “Se lo avessimo saputo prima, te la davamo noi una botta in testa”” ha rivelato. Il Dottore ha poi proseguito raccontando un simpatico aneddoto legato alla moglie in seguito al suo risveglio dal coma. Il medico ha di preciso raccontato che al suo risveglio appena ha visto per la prima volta la moglie l’ha guardata e ha affermato ”Per la miseria, quante rughe hai sotto il collo”. “Quindi, il mio consiglio, in queste situazioni, è: mentite sempre. Sapete che mia moglie mi ricorda ancora oggi quella battuta?”, ha poi concluso.