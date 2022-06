Storie Italiane, cosa è successo ad Alessandro l’autore a cui Eleonora Daniele ha mandato un saluto

0 SHARES Condividi Tweet

L’ultima puntata di Storie Italiane andata in onda lo scorso venerdì 3 giugno 2022 ha commosso tutti i telespettatori. La presentatrice infatti nel salutare il suo pubblico e nel ringraziarlo per i risultati ottenuti nel corso dei mesi passati ha voluto rivolgere un pensiero ad un suo autore televisivo recentemente rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale. Ma, quali sono state le sue parole?

Eleonora Daniele commuove i telespettatori

Per nove lunghi mesi Eleonora Daniele ha intrattenuto i telespettatori di Rai 1 con il programma Storie Italiane riuscendo ad ottenere puntata dopo puntata un successo sempre più grande. Proprio nel corso dell’ultima puntata la conduttrice ha voluto ringraziare non solo il pubblico ma anche tutte le persone che durante questi mesi hanno lavorato al suo fianco, e a tal proposito abbastanza commossa ha dichiarato “Un abbraccio particolare lo mando al nostro Alessandro…”. Ma, chi è Alessandro? Stando a quanto rivelato da Davide Maggio questo è il nome di un autore del programma sopracitato rimasto recentemente coinvolto in un brutto incidente stradale a causa del quale al momento si trova in ospedale.

Autore di Storie Italiane coinvolto in un incidente

Sempre stando a quanto rivelato da Davide Maggio, che a sua volta ha ripreso alcune informazioni dal sito il Corriere, l’autore televisivo sembrerebbe essere rimasto coinvolto in tale incidente lo scorso mercoledì nella città di Roma, e di preciso vicino Piazzale Clodio. L’uomo si trovava a bordo della sua moto quando ad un certo punto un’automobile sembrerebbe averlo travolto dopo essere passata con il semaforo rosso. La stessa Eleonora Daniele lo scorso lunedì si era rivolta ai telespettatori affermando “Un nostro autore ha avuto un bruttissimo incidente, ora è in ospedale e sta combattendo una battaglia molto importante”. Mentre invece nel corso dell’ultima puntata del programma si è rivolta direttamente all’uomo affermando “Ce la devi fare, siamo con te”.

Grande successo per Storie Italiane

Storie Italiane può essere considerato uno dei programmi più seguiti e amati di Rai 1. E anche l’ultima puntata andata in onda lo scorso 3 giugno si è rivelata un grandissimo successo. Infatti tra la prima e la seconda parte della puntata è riuscita a catturare l’attenzione di più di 600 mila telespettatori. E di preciso nel corso della prima parte il programma ha ottenuto uno share del 14,93% mentre invece nella seconda parte uno share del 12,35%.