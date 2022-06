Lory Del Santo attacca Luxuria che le risponde a tono: “Quando sei …”

0 SHARES Condividi Tweet

Isola 2022, Lory Del Santo entra in studio per la puntata del 13 giugno e attacca l’opinionista Vladimir Luxuria. Quest’ultima le risponde a tono.

Isola dei famosi 2022, Lory Del Santo è una delle protagoniste di questa edizione del reality di Canale 5. Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola sembra che Luxuria, ovvero l’opinionista del programma sia stata attaccata dall’ex naufraga che tra l’altro è anche arrivata in studio e pare che abbia quasi del tutto ignorato la conduttrice. Poi avrebbe fatto un monologo in studio del quale se ne è parlato.



Isola dei famosi 2022, Lory Del Santo entra in studio e ignora Ilary Blasi



Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che nel corso della puntata andata in onda ieri Lory Del Santo sia stata come sempre protagonista. L’ex naufraga sembra che abbia in qualche modo totalmente ignorato la conduttrice e poi avrebbe anche rivolto delle critiche alla nota opinionista. In Honduras purtroppo sembra che fosse in atto una tempesta elettrica che ha fatto saltare il collegamento con l’inviato Alvin e gli altri naufraghi.



L’ex naufraga si scaglia contro l’opinionista Vladimir Luxuria



Lory per l’occasione si è presentata con un bellissimo abito nero e tutti avrebbero notato il suo atteggiamento. Pare che abbia quasi del tutto ignorato Ilary Blasi e sin da subito si sarebbe scagliata contro Vladimir Luxuria.«Avevo stima di te ma ti sei comportata male. Detto questo io sono ricoperta d’olio, sono forte e ti perdono». Queste le parole di Lory rivolte alla nota opinionista che come sappiamo non le manda di certo a dire ed ha risposto a tono.



La risposta della nota opinionista



«Io non ho nulla da essere perdonata quante volte hai fatto l’opinionista e dato giudizi pungenti? Quando sei opinionista puoi dire quello che vuoi, quando sei dall’altra parte non ti piace?». Queste le parole di Vladimir. che ha così risposto all’ex naufraga eliminata dal gioco un paio di settimane fa.



Crisi con Marco Cuculo

Intanto, questo non sembra essere proprio un buon momento per Lory visto che sembra avere una crisi in corso con il suo compagno Marco Cucolo, con il quale ha preso parte al reality di Canale 5. I due stanno insieme da circa nove anni ma adesso sembra che qualcosa si sia rotto. Dure le parole dell’ex naufraga pronunciate ieri “Quando torni scordati di venire a casa”.