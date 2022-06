Fedez, la Lucarelli lo attacca e lui risponde: “Non mi piace fare la lotta con i maiali …”

0 SHARES Condividi Tweet

Il noto rapper Fedez nei giorni scorsi ha condiviso sui social alcuni audio a causa dei quali è finito al centro della polemica. Il marito di Chiara Ferragni ha risposto ai giornalisti che l’hanno accusato di essere narcisista.

E’ finito al centro di una grossa polemica, negli ultimi giorni, il noto rapper italiano Fedez. Il motivo? La condivisione di alcuni particolari audio su Instagram. E proprio a tal proposito il marito di Chiara Ferragni si è espresso nelle ultime ore rivolgendo un duro attacco a tutti quei giornalisti che hanno colto l’occasione di accusarlo di essere “narcisista”. Ma, quali sono state di preciso le parole espresse dal rapper? Facciamo un po’ di chiarezza.

Fedez pubblica dei particolari audio e finisce al centro della polemica

Sono trascorsi pochi giorni da quando il rapper Fedez, sempre molto attivo sui social, ha deciso di condividere con i suoi moltissimi followers un momento particolare e importante della sua vita. Nello specifico il rapper ha condiviso degli audio relativi ad una conversazione abbastanza straziante avuta con lo psicologo in seguito alla scoperta del tumore al pancreas. Negli audio in questione il rapper in lacrime rivela quella che era la sua più grande paura. “Non ho paura di morire, ho paura che i miei figli non si ricordino di me”, queste le sue parole. Se da una parte però la scelta di Fedez di condividere questi audio è stata apprezzata da molte persone ecco che allo stesso tempo vi è stato anche chi ha colto l’occasione per rivolgere al rapper delle nuove critiche.

Fedez ospite del programma radiofonico 105 Friends

Ospite del programma radiofonico 105 Friends, ecco che Fedez ha colto l’occasione per spiegare per quale motivo ha deciso di pubblicare questi particolari e privati audio. Nello specifico il marito di Chiara Ferragni si è espresso affermando “Io non avevo idea che avrebbe potuto scatenare un dibattito così grande all’interno della comunità psichiatrica o della psicoterapia. Il mio tema è semplice: Innanzitutto registrare le sedute è una cosa normalissima che si fa, pubblicarla un po’ meno. Io soffro di insonnia, mi sveglio molto presto la mattina tipo alle 5, alle 6. Non avevo mai ascoltato quella audio, quella mattina non lo so non riesco stato e ho cominciato a piangere come un cretino. Sto cercando di tenere aperta la finestra della mia malattia per non dimenticare, quella finestra mi aiuta a rivalutare le priorità della mia vita”. Sono state queste nello specifico le parole espresse da Fedez il quale ha poi continuato rivelando che aver ascoltato tali audio gli ha permesso di tornare indietro nel tempo e di preciso al momento in cui ha scoperto di avere il tumore.

L’attacco ai giornalisti

Molti sono stati coloro che non hanno apprezzato la scelta di Fedez di condividere questi audio. Ci sono stati giornalisti che lo hanno accusato di essere un narcisista e di aver pubblicizzato un momento privato soltanto per ottenere visibilità. A queste persone Fedez si è rivolto affermando che le cose non si fanno mai per un solo motivo. “Ovvio che in quello che ho fatto c’era anche la voglia di avere una carica pubblica o di voler esorcizzare il male che ho provato, c’era questo ma c’era anche dell’altro”, questo il commento di Fedez che ha poi aggiunto “Oggi leggere i giornalisti che mi danno ad allenarci fissa come se dicessero che sono un c*******. Ecco, io cito George Bernard Shaw: ‘ Non mi piace fare la lotta nel fango con i maiali, uno perché ti sporchi tutto ma soprattutto perché ai maiali piace'”.