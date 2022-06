Antonella Clerici e Silvia Toffanin fotografate insieme a a Portofino perchè sono …

0 SHARES Condividi Tweet

Silvia Toffanin e Antonella Clerici sono state fotografate insieme, da Chi, durante una chiacchierata tra amiche a Portofino.

Sono state le protagoniste di un particolare servizio fotografico realizzato da Chi. Stiamo nello specifico parlando di due celebri conduttrici televisive italiane ovvero Silvia Toffanin e Antonella Clerici fotografate insieme a Portofino durante una tranquilla chiacchierata tra amiche. Due conduttrici appartenenti a due reti televisive diverse ma che lontani dalle telecamere e dal mondo della televisione, e quindi del lavoro, sembrerebbero essere unite da un bel rapporto di amicizia.

Silvia Toffanin e Antonella Clerici fotografate da Chi insieme a Portofino

Se in televisione non è mai stato possibile vedere Silvia Toffanin ed Antonella Clerici insieme ecco che lontano dal piccolo schermo tutto sembra essere diverso. Le due celebri conduttrici di Rai e Mediaset sono state fotografate dal giornale diretto da Alfonso Signorini nella celebre cittadina Ligure sopracitata ovvero Portofino. Cittadina in cui proprio la Toffanin e il compagno Pier Silvio Berlusconi sono di casa.

L’incontro nella villa in cui ha alloggiato la Clerici

L’incontro tra le due celebri donne della televisione è avvenuta all’interno di una grande e bellissima Villa che ha ospitato la Clerici, il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle. Dalle fotografie pubblicate da Chi è possibile notare come le donne siano unite da un bellissimo rapporto di amicizia. Silvia e Antonella sono protagoniste di vari scatti in cui si mostrano sorridenti e complici. Ed infatti sono state descritte dal giornale come affettuose e soprattutto attente all’ascolto.

Silvia Toffanin, Pier Silvio Berlusconi e la casa a Portofino

Come molti già ricorderanno Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi già alcuni mesi fa sono stati fotografati a Portofino in occasione del compleanno dell’ad Mediaset. Una speciale occasione nel corso della quale la compagna e il padre hanno pensato bene di organizzare per lui una bella ma intima festa. La Toffanin e Berlusconi insieme ai familiari, e soprattutto insieme ai figli Sofia Valentina e Lorenzo Mattia, hanno poi visitato la nuova e bellissima Villa San Sebastiano. La nuova casa della coppia a Portofino altro non è che un antico casale caratterizzato dalla presenza di un grande terreno di 2.3 ettari che verrà utilizzato per la coltivazione di olivi e viti.