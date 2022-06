Virginia Raffaele e Claudio Baglioni lanciata la bomba: “Sono una coppia …”

0 SHARES Condividi Tweet

Si fanno sempre più insistenti le voci secondo le quali tra Virginia Raffaele e Claudio Baglioni sembrerebbe essere scoppiato l’amore. Diversi gli indizi che hanno alimentato tale gossip.

E’ delle ultime ore la notizia secondo la quale tra il celebre artista italiano Claudio Baglioni e la nota attrice, comica e imitatrice Virginia Raffaele sembrerebbe essere scoppiato l’amore. Quella che inizialmente era nata come un’indiscrezione si è in poco tempo trasformata in una vera e propria certezza. Ma cosa c’è di vero in tutto questo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Flirt in corso tra Virginia Raffaele e Claudio Baglioni?

E’ bastata la pubblicazione di una semplice fotografia da parte di Virginia Raffaele in compagnia di Claudio Baglioni per alimentare ancora di più il gossip delle ultime ore. Nello specifico nella foto in questione i due artisti si mostrano insieme, guancia a guancia. E alla fotografia la Raffaele ha aggiunto poche parole ovvero “Eccoci qui” e un cuoricino. Ad aver colpito in particolar modo i followers è stato anche l’hashtag inserito ovvero “#1&2” . Un hashtag particolare in quanto secondo molti rappresenta un chiaro riferimento alla nuova canzone di Baglioni ovvero “Uno e due“. Un brano molto particolare che parla di una speciale infatuazione.

I messaggi ricevuti e postati da Deianira Marzano

Quella che in un primo momento era nata come una semplice indiscrezione si è poi trasformata nel gossip del giorno anche in seguito ai messaggi ricevuti e poi condivisi dalla celebre influencer Deianira Marzano. Quest’ultima, sempre molto attiva sui social, ha condiviso una serie di messaggi ricevuti da parte di alcuni fan dal celebre artista italiano, messaggi che sembrerebbero aver confermato il gossip degli ultimi giorni. “Lui è stato a un suo spettacolo in teatro, lei era al concerto di lui dietro le quinte e la manager di Claudio ha commentato ‘siete bellissimi'”, questo ad esempio uno dei messaggi. E ancora un altro messaggio invece conteneva tali parole “Deiaaa, Claudio Baglioni e Virginia Raffaele dovrebbero avere una storia, Tu sai niente?”.

Silenzio da parte dei diretti interessati

Come hanno reagito i diretti interessati a tali rumors? In realtà al momento ne Virginia Raffaele e nemmeno Claudio Baglioni sembrerebbero essere intervenuti sulla questione né per smentire e nemmeno per confermare. Molti sono inoltre coloro che si stanno ponendo delle domande su dove sia finita colei che da molti anni si trova al fianco di Claudio Baglioni ovvero la compagna Rossella Barattolo. Quest’ultima è stata sempre molto presente nei vari tour e quindi dietro le quinte dei concerti di Baglioni ma da un po’ di tempo non sembrerebbe essere stata più vista insieme all’artista.