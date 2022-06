Lory Del Santo al veleno contro i naufraghi: “Dovevo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Lory Del Santo si è resa protagonista di una lunga chiacchierata social con alcuni followers ai quali ha rivelato di aver commesso degli sbagli.

Nonostante siano trascorsi alcuni giorni da quando Lory Del Santo è stata eliminata dall’Isola dei Famosi ecco che la naufraga continua a trovarsi al centro dell’attenzione mediatica. Nello specifico l’ex naufraga nelle scorse ore si è resa protagonista di una lunga chiacchierata con i suoi followers ai quali ha ammesso di aver commesso degli errori.

La confessione di Lory Del Santo ai suoi followers

Grande protagonista dell’edizione in corso dell’Isola dei Famosi è stata sicuramente Lory Del Santo. L’ex naufraga tornata in Italia dall’Honduras ormai da diversi giorni si è resa protagonista di vari gossip e proprio nelle scorse ore è tornata a parlare sui social rendendosi protagonista di una lunga conversazione con i suoi followers. Alcuni di questi non hanno perso l’occasione di farle notare che più volte avrebbe dovuto provare a difendersi maggiormente dagli attacchi ricevuti da parte degli altri naufraghi. E proprio a tali persone la Del Santo si è rivolta affermando “Esatto…Ho sbagliato ad aspettare…Dovevo reagire subito…”.

La frecciata dell’ex naufraga ai compagni d’avventura

La discussione con i followers è poi continuata con una fan che rivolgendosi alla Del Santo ha affermato “Forse sei stata troppo buona per queste canaglie…”. Parole queste alle quali la celebre attrice e noto personaggio televisivo ha risposto “Troppo buona? Si, ma non ho voluto mettermi al loro livello…”. La compagna di Marco Cucolo, con il quale ha condiviso questa magica esperienza in Honduras che però ha portato alcuni problemi nel loro rapporto di coppia, ha poi continuato affermando “Essere buoni ripaga in modo diverso…”.

Il commento di Lory Del Santo sull’esperienza in Honduras

Lory Del Santo ha poi proseguito questo suo dialogo con i followers su Instagram rivelando quanto sia stato difficile per lei avere tutti i compagni contro. Nello specifico è stato un utente che rivolgendosi a Lory Del Santo ha rivelato di essere rimasto molto male nel vederla attaccata così pesantemente dagli altri naufraghi. E a tali parole la donna ha risposto “E’ stato davvero tanto complicato avere tutti contro dall’inizio alla fine…”. Secondo Lory Del Santo inoltre gli altri naufraghi hanno adottato una strategia per poterla mettere in cattiva luce nei confronti del pubblico e di conseguenza per poterla eliminare nel più breve tempo possibile. “Me ne sono accorta subito…Serviva loro un target da colpire…”, ha poi concluso .