Selvaggia Lucarelli attacca Barbara D’Urso ma il web la massacra …

Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro Barbara D’Urso. I fan si sono scagliati contro il giudice di Ballando con le stelle.

Selvaggia Lucarelli la conosciamo bene per essere una nota giornalista ed anche opinionista dal carattere piuttosto particolare e spigoloso. Non le manda di certo a dire ed è molto diretta e schietta nell’esprimere i suoi giudizi. Ad ogni modo, anche per questo suo carattere è finita spesso e volentieri al centro di diverse polemiche. Proprio nelle ultime ore sembra che il giudice di Ballando con le stelle si sia scagliata contro Barbara D’Urso, lanciando alla nota conduttrice una frecciata. Le fan della nota conduttrice però le si sono rivoltate contro. Ma cerchiamo di capire cosa è accaduto.

Selvaggia Lucarelli, la giornalista si scaglia contro Barbara D’Urso



Selvaggia Lucarelli sicuramente è uno dei personaggi più discussi degli ultimi anni. Nota giornalista e professionista, giudice di Ballando con le stelle, Selvaggia spesso è finita al centro della bufera per alcune dichiarazioni da lei rilasciate. Del resto, la Lucarelli è famosa per questo suo carattere piuttosto particolare e per essere parecchio schietta e sincera, anche troppo. In tutti questi anni si è scagliata contro tanti personaggi ed uno di questi sembra essere proprio Barbara D’Urso.

Il giudice di Ballando con le stelle contro la conduttrice di Pomeriggio 5



Anche in questi giorni Selvaggia Lucarelli sembra si sia scagliata contro Barbara D’Urso, che diciamo è una delle conduttrici maggiormente prese di mira dagli haters. Ad ogni modo, è anche una conduttrice tanto amata e seguita giorno dopo giorno. E’ stato proprio sul finire del programma Pomeriggio 5 che la conduttrice ha concesso diverse interviste, trattando diverse tematiche. Proprio nei giorni scorsi la conduttrice su Instagram sembra abbia commentato la nuova edizione del Pride che si è svolto a Roma, in piazza finalmente dopo diversi anni. In questo video, Barbara non si sarebbe mostrata ed avrebbe coperto in qualche modo l’obiettivo della telecamera e questo è stato criticato proprio dalla Lucarelli.

L’opinionista criticata dai fan della D’Urso

“Quando pensi di non avere le luci giuste e allora diventi Mano della famiglia Addams”. Questa la battuta di Selvaggia, un messaggio che di certo non è passato inosservato. Pare che la Lucarelli volesse riferirsi al fatto che in genere Barbara non ama rinunciare alle dirette ed a stare al centro dell’attenzione. Molti fan della conduttrice però sembra si siano scagliati contro la Lucarelli che è stata pesantemente accusata.“Per gli analfabeti funzionali del giorno, questa sarebbe una battuta sull’estetica, non sulla vanità. Ooook?”. Queste le parole della Lucarelli. Barbara non sembra abbia commentato l’accaduto, almeno per il momento.