Lory Del Santo, al veleno contro il fidanzato Marco Cucolo “Quando torni …”

0 SHARES Condividi Tweet

Lory Del Santo nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei famosi pare abbia rilasciato delle dichiarazioni al veleno nei confronti del fidanzato Marco Cucolo. Crisi di coppia all’orizzonte?

Isola 2022, Lory Del Santo è stata una protagonista assoluta di questa edizione del reality di Canale 5. La showgirl ha preso parte al programma in questione insieme al compagno Marco Cucolo che è ancora un naufrago dell’Isola mentre Lory è stata eliminata soltanto poche puntate fa. Ebbene, sembra proprio che nel corso della puntata di ieri, lunedì 13 giugno 2022, la nota showgirl abbia rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto intendere che le cose con il fidanzato non vadano proprio bene. Potrebbe esserci aria di crisi con Marco Cucolo. Ma per quale motivo, visto che fino a pochi giorni fa sembrava andasse tutto bene? Facciamo un pò di chiarezza.



Isola 2022, Lory Del Santo e le dichiarazioni al veleno per il fidanzato Marco Cucolo



Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che nel corso della puntata de L’Isola dei famosi andata in onda ieri lunedì 13 giugno 2022, Lory Del Santo abbia fatto delle dichiarazioni al veleno riguardo il fidanzato. “Quando torni scordati di venire a casa”, avrebbe detto Lory, rivolgendosi proprio alla Del Santo durante la puntata. La showgirl ricordiamo che la scorsa settimana è stata eliminata, dopo aver perso al televoto. Marco Cucolo il giorno dopo l’eliminazione della fidanzata, pare che abbia abbandonato il programma, molto probabilmente per motivi di salute.

Marco abbandona il programma dopo l’eliminazione della Del Santo

“Ho dei calcoli alla coliciste per questo ho dovuto abbandonare”, avrebbe dichiarato Cucolo. Lory però sembra che non abbia gradito il comportamento del suo fidanzato.«Ero attaccata da un branco di sette lupi, tu cosa fai? Non mi hai difeso con una frase semplice: “Io la conosco lei è una persona trasparente”. Queste le parole della showgirl.«Io ho sbagliato a non supportarla ma per indole quando i toni si accendono mi chiudono, non litigo. Ho sbagliato, c’è anche l’attenuante che nelle ultime settimane non stavo bene». Questa la risposta di Cucolo. A quel punto Lory lo avrebbe interrotto dicendo ancora la sua sull’argomento.

Le parole della showgirl al suo fidanzato, crisi di coppia?

«Noi stiamo in sieme da 9 anni, ho visto che ti sei allontanato da me, ma non perchè non mi ami, su quello metto la mano sul fuoco, ma solo perchè tra me e il gioco hai scelto il gioco. Dovevi decidere da che parte stare e hai scelto i miei nemici. Io non sto recriminando che hai fatto il giocatore, ma in quel caso c’era di mezzo il tuo giudizio verso di me che avrebbe fatto la differenza. Detto questo sei molto fotogenico e non sei male. Quando torni scordati di venire a casa». Queste ancora le parole della showgirl.