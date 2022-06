Serena Rossi spiega perchè non si sposa più

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Rossi nel corso di una recente intervista ha rivelato in che modo è riuscita a gestire la lontananza dal figlio e dal compagno. E ha colto l’occasione per commentare la notizia delle nozze saltate.

Una lunga intervista al Settimanale F è stata quella rilasciata dalla celebre attrice italiana Serena Rossi. Intervista nel corso della quale l’attrice ha rivelato come ha fatto a gestire la lontananza dalla famiglia per 135 lunghi giorni. Ma non solo, ha anche rivelato i motivi per i quali sono saltate le nozze. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

L’intervista di Serena Rossi al Settimanale F

Serena Rossi è una delle attrici italiane più apprezzate, e proprio nel corso della scorsa stagione televisiva è stata la protagonista di una delle fiction Rai di maggiore successo ovvero Mina Settembre. Nel corso delle scorse settimane l’attrice è stata impegnata nella registrazione delle nuove puntate della fiction, e proprio per stare sul set è mancata da casa per 135 giorni circa. Ma, come ha gestito questa distanza? “Diego e il papà sono rimasti a Roma e hanno portato avanti meravigliosamente scuola e quotidianità, sono molto affiatati. Diego è rimasto sereno, è stato più difficile per me fare su giù nel weekend, ma non solo. Sul set, mi dicevano: oggi finiamo alle 17, domani attacchi alle 11. E io: allora vado a cena a Roma. Viaggiavo verso casa, distrutta, pensavo: non avrò la forza di fare niente. Poi, aprivo la porta e urlavo: sono tornata, evviva!”. Serena Rossi ha poi proseguito la sua intervista rivelando “L’energia ti viene in modo un po’ sovrannaturale“.

Le parole dell’attrice sul figlio Diego

L’attrice ha voluto precisare che questa distanza è servita ad insegnare al loro bambino ad esternare le sue emozioni senza alcun timore. E proprio questo lo porta a vivere tutto con maggiore serenità, anche il dover comunicare alcuni suoi momenti di tristezza. Come ha comunicato al figlio che sarebbe mancata per molto tempo? L’attrice a tal proposito ha rivelato “Sento la tristezza e cerco di non farla pesare. Gli ho detto: starà via tanti mesi, sarò triste perché non staremo insieme, però mi divertirò perché faccio un lavoro bellissimo. Gli ho chiesto: tu come ti senti? E lui: mamma questa è una cosa molto bella per te”. Bellissime parole sono state inoltre quelle espresse dall’attrice per il compagno Davide che proprio durante la sua lontananza si è preso cura del bambino aiutandolo a crescere.

Le nozze rimandate e un nuovo figlio per la coppia

Nel corso dell’intervista sopracitata Serena Rossi ha poi colto l’occasione per affrontare due argomenti importanti ovvero quello legato alle nozze saltate e quello relativo alla possibilità di regalare a Diego un fratellino o una sorellina. A tal proposito l’attrice ha rivelato di essere una maniaca del controllo e di essere sempre molto organizzata ma ha voluto precisare che programmare l’arrivo di un bambino non è possibile. “Non posso decidere io quando e se arriverà un altro bambino, sono cose che devono arrivare anche in modo un po’ magico“, queste esattamente le sue parole. A proposito delle nozze saltate con Devenuto, conosciuto sul set di Un posto al sole 14 anni fa, Serena ha voluto chiarire che in realtà nei mesi scorsi sono usciti degli articoli con “titoli allarmanti” ma vuoti all’interno. La Rossi ha voluto sottolineare di non avere dei progetti imminenti ma ha voluto precisare allo stesso tempo che questo non significa assolutamente che lei e il compagno non sono più innamorati. L’attrice ha poi concluso spiegando “Tutto nasce perché, una volta, in tv, ci hanno fatto una domanda sul matrimonio e, da lì, la cosa si è ingigantita, ma se sarà, noi siamo discreti, non lo faremmo mai in modo sbandierato”.