Selvaggia Lucarelli al veleno contro Barbara D’Urso: “Senza le luci giuste sembri un componente della famiglia Addams”

Nelle scorse ore Selvaggia Lucarelli ha condiviso un particolare post sui social in risposta ad un video con protagonista Barbara D’Urso e condiviso su Twitter da alcuni utenti.

Continua la polemica a distanza tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso. Tra la celebre conduttrice di Canale 5 e la nota giornalista e giurata di Ballando con le Stelle non vi è mai stato un buon rapporto, anzi tutto il contrario. Ed ecco che nelle ultime ore la Lucarelli è tornata a pungere la D’Urso che al momento non sembrerebbe avere ancora replicato.

Il complicato rapporto tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso

Quello che lega Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli è un rapporto abbastanza complicato che va avanti ormai da qualche anno. Nel 2019 infatti proprio la Lucarelli è stata assolta dopo aver ricevuto una querela da parte della celebre conduttrice di Canale 5. Il tutto era nato dopo che la Lucarelli aveva commentato il suo ingresso nel programma ‘Le invasioni barbariche’ affermando “L’applauso del pubblico delle Invasioni alla d’Urso ricordava più o meno quello alla bara di Priebke’” in quanto si era trattato di un applauso un po’ freddo.

La nuova polemica

A distanza di qualche anno da quel momento, e dopo appunto alcuni anni di silenzio da entrambe le parti, la Lucarelli è tornata a pungere Barbara D’Urso sui social nelle scorse ore in seguito alla condivisone di un particolare video da parte di un fan. Nello specifico la conduttrice si trovava a passeggio insieme ad un uomo quando ad un certo punto alcuni ragazzi l’hanno fermata per chiederle una fotografia. Ad un certo punto uno dei ragazzi ha ripreso la conduttrice in un video chiedendole un saluto per coloro che parteciperanno al Pride. Ed è stato a questo punto che la D’Urso nel tentativo di non lasciarsi riprendere ha provato a coprirsi il viso utilizzando la mano. Proprio questo gesto ha catturato l’attenzione della Lucarelli che su Twitter non ha perso l’occasione di commentare. “Quando non hai le luci giuste e allora diventi Mano della famiglia Addams”, queste nello specifico le sue parole.

La reazione del popolo del web

Le reazioni avute dagli utenti social sono state diverse tra loro. Alcuni ad esempio hanno attaccato la Lucarelli e difeso la conduttrice di Canale 5. Altri invece, al contrario, hanno difeso la giornalista e rivolto degli attacchi alla conduttrice. “Ti trovo simpatica ed intelligente e ti seguo con piacere. Però con questo post sei scesa ai livelli bassissimi degli haters della D’Urso” questo uno dei commenti contro la Lucarelli. Invece tra coloro che hanno difeso la giornalista vi è stato chi ha scritto “Ma quanto è patetica. Con la mano davanti per cercare (inutilmente) di non far vedere le rughe… 65 anni e non accettarli”.