Tommaso Zorzi in crisi con Tommaso Stanziani, l’ex gieffino rompe il silenzio e mette tutti a tacere

Nel corso degli ultimi giorni si è tanto parlato di tradimento da parte di Tommaso Zorzi nei confronti del fidanzato Tommaso Stanziani. Gossip al quale l’ex gieffino ha risposto in maniera elegante nelle scorse ore.

Da ormai diversi mesi Tommaso Zorzi e Tommaso Stanziani sono una coppia. Se in un primo momento i due hanno provato a mantenere segreto il loro amore ecco che con il trascorrere del tempo hanno poi deciso di renderlo pubblico condividendo sui social anche diversi momenti della loro quotidianità. Nel corso degli ultimi giorni però si è fatta sempre più insistente la voce di un presunto tradimento da parte di Tommaso Zorzi, e ad intervenire sulla questione nelle scorse ore è stato proprio l’ex gieffino. Ma, in che modo?

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanziani al centro del gossip

“Tommaso Zorzi ha tradito il fidanzato Tommaso Stanzani“, è questo nello specifico il gossip circolato nel corso degli ultimi giorni e che sta facendo davvero tanto discutere. Una notizia che ha lasciato senza parole non solo i fan di Zorzi ma in generale i fan della coppia. Tutto ha avuto inizio in seguito alla pubblicazione di un video su TikTok da parte di un ragazzo che ha lasciato intendere di aver avuto un flirt con Zorzi, anche se non l’ha citato direttamente.

La risposta di Tommaso Zorzi alle voci sul presunto tradimento

Dopo qualche giorno di silenzio ecco che proprio Tommaso Zorzi ha pensato bene di intervenire direttamente sulla questione smentendo, in modo garbato, il gossip sopracitato. “Quando mi chiedono cosa è la cosa che più ho imparato da questo lavoro io rispondo: ‘La pazienza’. Io sono nato e cresciuto in una famiglia perbene e fuori dall’ambiente. A volte quando fai questo mestiere hai a che fare con delle persone che hanno dei modi e dei contenuti che sono talmente lontani dal tuo modo di essere e dal modo in cui sei stato educato che ti ritrovi in imbarazzo per te e per loro perché non sai come gestire la situazione”, queste nello specifico le parole con cui Zorzi ha dato inizio al suo intervento.

Tommaso Zorzi commenta l’attacco nei suoi confronti

Il vincitore della quinta edizione del GF Vip ha poi proseguito il suo intervento rivelando, con molta eleganza “Non mi vedrete mai rispondere pubblicamente ad un attacco perché non mi interessa”. Tommaso ha poi precisato di aver scelto di fare questo mestiere perchè gli piace e l’appassiona ma ha voluto chiarire “l’ambiente televisivo mi fa abbastanza cag…re in generale“. E ancora “Io torno a casa e mi faccio i ca..i miei. Adesso ho raggiunto l’equilibrio e sono abbastanza irremovibile”. Zorzi ha poi continuato cercando di evidenziare le falsità circolate sul suo conto negli ultimi giorni, tanto che ad un certo punto proprio il giovane che aveva lasciato circolare le voci sopracitate sembrerebbe aver fatto un passo indietro scusandosi con il giovane conduttore.