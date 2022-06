Sanremo 2023, Amadeus svela cosa toccherà fare alla moglie Giovanna

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus, anticipazioni e news su Sanremo 2023. La confessione del noto conduttore che coinvolge anche la moglie Giovanna Civitillo.

Amadeus, arrivano delle anticipazioni sulla prossima edizione del Festival di Sanremo 2023. Sappiamo bene che Amadeus ha confermato la conduzione anche della prossima edizione della manifestazione canora più importante d’Italia. Nella giornata di ieri, proprio lui, il conduttore de I soliti ignoti, pare che abbia rilasciato un’intervista molto interessante a Diva e Donna. Ma cosa ha dichiarato?

Amadeus, intervista interessante a Diva e Donna

Pare che la giornalista abbia fatto in modo di avere delle dichiarazioni esclusive sulla prossima edizione del Festival di Sanremo. Ma cosa ha dichiarato Amadeus? Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Amadeus ha rilasciato un’intervista molto interessante a Diva e Donna e sembra che abbia anche dato delle anticipazioni sulla prossima edizione del Festival di Sanremo. Ebbene, la giornalista pare che gli abbia chiesto qualcosa sulla prossima edizione del Festival che Amadeus condurrà per la quarta volta consecutiva. “Non le sono arrivate ancora nuove canzoni da ascoltare?”. Questa la domanda alla quale sembra che Amadeus abbia risposto in modo esemplare.

Anticipazioni e news sulla prossima edizione del Festival di Sanremo

Amadeus avrebbe svelato il fatto di non aver ricevuto ad oggi nessuna canzone, aggiungendo che a breve sicuramente gli artisti in gara provvederanno nel farlo. Il conduttore a tal riguardo avrebbe detto di essere certo del fatto che alla fine, trascorrerà l’estate 2022 ascoltando le canzoni ovviamente insieme alla moglie Giovanna Civitillo.“Dovrà sopportare il fatto che ascolterò i brani nuovi, quelli del prossimo Festival…”. Questo quanto dichiarato dal conduttore che ha rivelato come la moglie in passato si sia arrabbiata perchè si ritrovava a trascorrere tutta l’estate ad ascoltare i brani del prossimo Festival di Sanremo da lui ovviamente condotti. “Adesso non dovrà più arrabbiarsi per questo”, ha aggiunto Amadeus. Ad ogni modo, quest’ultimo sembra abbia in qualche modo evitato di proseguire con le domande sul festival, perchè a suo modo di vedere è ancora piuttosto prematuro parlarne.

Amadeus svela il suo più grande sogno

Poi il conduttore ha svelato il suo più grande sogno nel cassetto. Quale? Avere come ospite speciale al Festival di Sanremo Mina, la cantante che come sappiamo ha deciso di non mostrarsi più in pubblico.