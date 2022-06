Veronica Pivetti senza freni: “Se trovo un pollo mi risposo subito”

0 SHARES Condividi Tweet

L’attrice e conduttrice Veronica Pivetti ha confessato di essere pronta a risposarsi. L’appello lanciato a L’autostoppista, il programma in onda su Rai Isoradio e ideato da Igor Righetti.

Veronica Pivetti è una nota attrice e conduttrice televisiva la quale nel corso della sua carriera ha ottenuto tanti successi. Da un punto di vista professionale e lavorativo conosciamo tanto di Veronica, così come in realtà anche della sua vita privata. Sappiamo che è stata sposata in passato e che poi questo matrimonio è naufragato. Ad ogni modo, a distanza di un po’ di tempo adesso Veronica ha confessato di essere pronta a sposarsi nuovamente. Però la Pivetti sembra aver fatto anche una precisazione. Che cosa si tratta?

Veronica Pivetti, l’attrice lancia un appello

Veronica Pivetti come abbiamo già avuto modo di anticipare, è stata già sposata in passato anche se purtroppo questa esperienza non è andata nel migliore dei modi. Ebbene, adesso l’attrice sembra aver fatto una confessione che in qualche modo ha lasciato tutti senza parole. La Pivetti sarebbe pronta ad un nuovo matrimonio ed a confermarlo è stata la stessa nel corso di una intervista. Il suo in realtà è stato un vero e proprio appello che ha lanciato durante il suo “passaggio” a L’ autostoppista un programma che è andato in onda ieri sera giovedì 16 giugno su Rai Isoradio. Si tratta di un format piuttosto popolare e anche molto amato per lo più dai giovani ideato da Igor Righetti.

La confessione dell’attrice “Sono prontissima a risposarmi”

“Sono prontissima a risposarmi, se qualcuno mi vuole. Devo trovare un altro pollo. Fatevi avanti, non siate timidi”. Questo l’appello lanciato dalla Pivetti nel corso di questo intervento a L’Autostoppista. Il conduttore sembra aver chiesto poi a Veronica se le piacesse condurre un programma televisivo e con chi e nel rispondere pare che Veronica non abbia avuto alcun tipo di dubbio. “Con una persona intelligente. Anche il fascino dipende dall’intelligenza”. Questa la risposta dell’attrice.

L’Autostoppista, il programma in onda su Rai Isoradio

Ricordiamo che il programma in questione, ovvero “L’Autostoppista” va in onda dal lunedì al giovedì a partire dalle ore 17 fino alle 18 su Rai isoradio. Si tratta di un programma radiofonico pet-friendly dove il conducente è il bassotto Byron. Quest’ultimo interagisce con quelli che sono gli autostoppisti su dei temi legati per lo più agli animali ed ai loro diritti. La seconda edizione di questo programma è iniziata lo scorso mese di ottobre e quella di oggi sarà l’ultima puntata.