Valeria Marini lanciata la bomba: “E’ stata scartata da Carlo Conti per Tale e quale show”

0 SHARES Condividi Tweet

Valeria Marini è stata scartata dalle selezioni della prossima stagione di Tale e quale show, il programma di Carlo Conti. A lanciare l’indiscrezione è stato Alberto Dandolo.

Valeria Marini sarebbe stata eliminata da Tale e Quale Show e l’indiscrezione sarebbe stata annunciata proprio da Alberto Dandolo. Sarebbe una notizia davvero clamorosa, visto che stiamo parlando di una delle showgirl più amate di sempre ed una delle più famose del nostro paese. Adesso ad annunciare questa notizia è stato Alberto Dandolo, in una rubrica che viene pubblicata sul Magazine Oggi. Il giornalista pare abbia svelato alcuni retroscena proprio su quelli che sono i VIP del momento e tra questi ci sarebbe proprio Valeria Marini. Ma per quale motivo quest’ultima sarebbe stata eliminata dal programma di Carlo Conti?

Valeria Marini eliminata dal programma Tale e quale show di Carlo Conti

Valeria Marini, su di lei è stata diffusa un’indiscrezione proprio in queste ore. Pare che la showgirl sia stata eliminata dal Popolare programma di Carlo Conti ovvero Tale e Quale Show. A lanciare questa indiscrezione pare sia stato Alberto Dandolo in una rubrica che viene pubblicata su Oggi dove svela alcuni retroscena riguardo alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi ci sarebbe proprio Valeria Marini la nota e popolare showgirl la quale sarebbe stata esclusa da Carlo Conti per la prossima edizione di Tale e Quale Show.

L’indiscrezione di Alberto Dandolo sulla showgirl

“Ha sostenuto un faticoso provino per partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show, ma non sarebbe stata scelta per far parte del cast…”- Questa l’indiscrezione di Dandolo.Quest’ultimo avrebbe anche però aggiunto che nonostante Valeria Marini sia stata eliminata da questo popolare programma di Rai 1, potrebbe ben presto entrare a far parte del cast di un altro importante programma sempre di Rai 1. Stiamo parlando di una trasmissione condotta da Milly Carlucci. Ora a corteggiarla con insistenza è Milly Carlucci, desiderosa di avere Valeriona tra i futuri concorrenti di Ballando con le stelle….“. Queste ancora le parole di Dandolo.

Valeria corteggiata da Milly Carlucci

Bisognerà vedere se alla fine Valeria Marini deciderà di cedere al corteggiamento di Milly Carlucci. Lo stesso Dandolo ha confermato quindi che Valeria Marini sembra essere molto vicina ad una trasmissione serale di Rai 1 che andrà in onda il prossimo autunno.“Le trattative sono già ad un ottimo punto…”, avrebbe aggiunto Dandolo. Nel caso in cui Valeria Marini dovesse accettare il corteggiamento di Milly Carlucci sarebbe la prima volta per quest’ultima ad avere nel suo programma un personaggio che ha già preso parte ad altri reality.