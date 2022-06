Aurora Ramazzotti decide di svelare “Ho appena fatto una brutta scoperta”

0 SHARES Condividi Tweet

Aurora Ramazzotti attraverso i social ha parlato di un problema di salute che purtroppo l’affligge ormai da diverso tempo. Pare che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti abbia confessato di essere allergica al sole.

Aurora Ramazzotti, ovvero la figlia di Eros e di Michelle Hunziker è tornato sui social per parlare di un problema che purtroppo ormai da un po’ di tempo l’affligge. Ebbene, sembra proprio che non sia la prima volta che la giovane influencer utilizza i social network proprio per parlare di quelli che sono i suoi problemi di salute. In questi anni, infatti ha sofferto di acne e molto spesso ha parlato di questo problema che affligge tante persone cercando di poter essere di aiuto e di supporto ai suoi follower. Ultimamente, la figlia della nota conduttrice Svizzera invece pare che sia tornata sui social per parlare di un altro problema di salute ovvero una allergia al sole. Ma di che cosa si tratta nello specifico?

Aurora Ramazzotti parla del suo problema di salute con i follower

Ebbene, come abbiamo già avuto modo di anticipare, Aurora Ramazzotti attraverso i social network ha voluto parlare di un problema di salute che purtroppo l’affligge da diverso tempo. Si tratterebbe di una allergia al sole ed a parlarne è stata proprio lei, utilizzando la sua solita ironia ed umorismo. “Brava Aurora, prendi il sole sapendo di essere allergica”. Queste le parole da lei scritte sul suo profilo Instagram a corredo di una fotografia che la ritrae in costume, proprio durante l’esposizione al sole.

Allergia al sole, è questa la patologia che affligge la figlia di Michelle Hunziker

Ad ogni modo, Aurora ha voluto parlarne così pubblicamente ed ha sottolineato di non essere sicuramente un medico e di non voler per questo dare consigli ma raccontare semplicemente come lei sta affrontando questo problema. “Quello che mi è stato detto è che non c’è molto da fare, a parte ovvi cicli di integrazione pre estate che io non faccio perché mi pesa il cu*o, ma dovrei. La cosa più efficace è non esporsi al sole, chi mi segue da un po’ mi ha vista costantemente con un cappellino e sotto l’ombrellone fissa”. Queste le parole dichiarate da Aurora Ramazzotti attraverso alcune Instagram Stories.

Aurora spiega in cosa consiste questa patologia

Poi la figlia di Michelle Hunziker sembra aver detto altro. “Soffro di allergia al sole solo sul viso su tutto il resto del corpo il sole mi saluta, arriva e se ne va…!.”. Poi, seppur sorridendo, sembra che l’influencer abbia aggiunto dell’altro. “Non prendete il sole che tanto fa invecchiare. Noi bianchi ma giovani!”.