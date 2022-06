Fedez e Chiara Ferragni nella bufera, all’attacco Chiara risponde e asfalta tutti

0 SHARES Condividi Tweet

I Ferragnez finiscono ancora una volta al centro della bufera. Sotto accusa gli accappatoi di lusso di Leone e Vittoria. L’imprenditrice digitale risponde con ironia.

I Ferragnez fanno sempre parlare di sé e spesso e volentieri finiscono al centro delle critiche e delle polemiche. Ebbene, così come accaduto in passato anche in questo caso Chiara Ferragni e Fedez sono finiti al centro della bufera. Polemiche infinite per le foto apparse sui social di Vittoria e Leone, i quali indossavano accappatoi di gran lusso. Le foto sono apparse proprio sui profili social di entrambi i genitori e di conseguenza è scoppiato il caso.



I Ferragnez finiscono ancora una volta al centro della bufera

Non è di certo la prima volta che vediamo i figli di Fedez e Chiara Ferragni con addosso dei capi piuttosto lussuosi. Il loro guardaroba infatti è ricco di capi di abbigliamento piuttosto lussuosi e che fanno invidia davvero a tutti quanti. In questi giorni non sono passati inosservati proprio gli accappatoi che Leone e Vittoria hanno indossato e che sono apparsi nelle Instagram Stories del papà e della mamma. Non c’è da stupirsi visto la posizione di entrambi i genitori. Chiara Ferragni è infatti un’ imprenditrice digitale di grande fama internazionale, mentre Fedez è è un cantante e rapper che in questi anni ha riscosso un grandissimo successo e non soltanto a livello nazionale. Inoltre, i due piccoli di casa vantano anche il fatto di avere una zia adottiva molto importante ovvero Donatella Versace.

Leone e Vittoria sfoggiano degli accappatoi firmati Versace con tanto di personalizzazione

Gli accappatoi sono proprio firmati Versace e sono anche personalizzati con tanto di nome raffigurato sulla schiena dell’uno e dell’altra. Donatella Versace Infatti è parecchio amica di Chiara Ferragni e Fedez e spesso ha curato i loro outfit. In diverse occasioni Infatti sia Chiara che Fedez hanno indossato delle creazioni proprio di casa Versace che tra l’altro è una delle case di abbigliamento più importanti del nostro paese ma anche a livello internazionale. L’ultima volta in cui Chiara ed il marito hanno indossato capi di questo marchio è stato proprio il mese scorso quando hanno preso parte al Met gala 2022. Lo scorso mese di maggio invece hanno fatto realizzare degli accappatoi personalizzati con i nomi stampati proprio sulla schiena. Quello del piccolo Leone è di colore blu mentre quello di Vittoria è di colore rosa e sono in vendita proprio sul sito al costo di €410 ciascuno. Molto probabilmente si tratta però di un regalo della zia Donatella.

Il popolo del web insorge, i Ferragnez finiscono al centro della polemica

Sui social però sono apparsi tanti commenti contro i Ferragnez e contro la loro volontà di ostentare il lusso. «Costano più di casa mia», «La gente i complimenti ma intanto stanno crescendo male da viziati», «Uno schiaffo alla povertà», ma c’è anche chi si spinge oltre e punta il dito sugli stereotipi «Il rosa alla bambina e l’azzurro al maschietto? Basta con questi stereotipi di genere, vergogna!». Questi alcuni dei commenti apparsi sotto al post. Per rispondere a queste critiche Chiara Ferragni ha utilizzato come sempre la sua ironia ed ha postato una foto della piccola Vittoria con in mano una tazza griffata Versace che costa €850. In questa foto appare anche la scritta “Beve le lacrime dei suoi nemici”.