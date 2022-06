Vladimir Luxuria, si candida a essere il nuovo sindaco di Foggia?  “Si, ci sto pensando”

0 SHARES Condividi Tweet

Vladimir Luxuria non dimentica le sue origini e soprattutto ha tanta voglia di voler fare qualcosa di buono per la sua città d’origine, Foggia.

La sua carriera Politica

La nota opinionista è stata già impegnata politicamente. Deputata nella XV legislatura nelle file del Partito Comunista e poi eletta al Parlamento Europeo, ora sta sempre più pensando di impegnarsi politicamente per Foggia.

Dopo tanti scandali, Foggia si prepara all’elezione del nuovo Sindaco e del nuovo consiglio comunale.

Vladimir pronta al grande salto

Vladimir Luxuria in un primo momento sembrava titubante a una eventuale candidatura, poi negli ultimi giorni pare aver sciolto tutti i dubbi ed è pronta al grande salto.

Le sue dichiarazioni

A gennaio Vladimir disse che era pronta “a fare qualcosa per Foggia”.

Qualche giorno fa però l’ex deputato è stata più esplicita, sciogliendo ogni riserva: “La mia candidatura non sarebbe solo un metterci la faccia per poi far fare tutto il lavoro al vice sindaco. Sono una persona seria e faccio le cose seriamente. Per candidarmi, qualcuno mi deve proporre. Sì ci sto pensando”.