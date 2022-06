Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri al veleno contro Ida: “Quando l’uomo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Riccardo Guarnieri a distanza di qualche settimana dalla fine del programma, parla e svela in che rapporti è con Ida Platano. La frecciata al veleno del cavaliere

A Uomini e Donne abbiamo avuto modo di conoscere Riccardo Guarnieri, uno dei Cavalieri apparsi in studio ormai diversi anni fa. Sappiamo bene che in questi anni all’interno dello studio di Uomini e Donne Riccardo ha conosciuto Ida Platano, la dama con la quale ha intrecciato una relazione piuttosto importante. Nonostante sia stata una storia d’amore piuttosto seria e importante per entrambi, Riccardo e Ida hanno avuto tanti problemi che poi li ha portati alla rottura definitiva.

Uomini e Donne, la tormentata storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Dopo essersi lasciati definitivamente, pare che i due avessero deciso di rifarsi una vita ed infatti sono tornati a Uomini e Donne dove hanno conosciuto nuove persone. Ida ha frequentato alcuni Cavalieri, così come Riccardo altre Dame. Qualche mese fa però i due pare che abbiano manifestato la volontà di voler in qualche modo riprovare ad avere un contatto e sembrava che le cose inizialmente andassero bene. Nelle ultime puntate di Uomini e Donne però, abbiamo visto i due litigare in modo anche piuttosto pesante così come avveniva un tempo. In una delle ultime puntate del programma lo stesso Riccardo aveva confessato di non essere più innamorato di Ida come una volta. Queste parole avevano portato la Platano a chiudersi in se stessa senza aggiungere altro.

Riccardo fa il punto sulla situazione con la sua ex fidanzata

A quel punto, Riccardo avrebbe aggiunto di non essere convinto a riprovarci con la sua ex compagna. Da quel momento effettivamente i due non ci sono più visti e nemmeno sentiti. In questi giorni a parlare è stato proprio lui Riccardo Guarnieri, il quale ha rilasciato un’intervista al Magazine di Uomini e Donne. “Non ci siamo più sentiti, anche perché credo che Ida mi abbia bloccato sui social. Non ho alcuna intenzione di cercarla ancora. Mi sono accorto di essere stato bloccato solo perché sul profilo della nostra chat era sparita la sua foto […] Ho detto tutto quello che dovevo dirle, ma purtroppo le mie parole sono state fraintese per l’ennesima volta: è stato capito l’esatto contrario di ciò che intendevo dire… In ogni caso io sono sereno. Credo di essere stato trasparente dall’inizio alla fine del percorso, a differenza di quello che Ida ha asserito e pensato”. Queste le parole di Riccardo, il quale accaduto di aver finalmente voltato pagina e messo una pietra sopra questa storia.

Frecciata nei confronti del trono over?

Ad ogni modo, alcuni fan sembra che abbiano interpretato le sue parole come una frecciata nei confronti del trono over. Riccardo Infatti nelle scorse ore ha condiviso delle Instagram Stories. “La cosa principale è quando l’uomo non si sente apprezzato dalla donna. Cioè niente di quello che fa gli viene dato valore questa è una delle cose che viene spessissimo riportato in terapia di coppia. Si punta solo su quello che non va e sentendosi sempre non apprezzato e svalutato, l’uomo tende a perdere il piacere di farlo”. Queste le sue parole. I fan sembra che abbiano intravisto in queste sue parole una frecciata nei confronti proprio della relazione avuta con Ida Platano. Ma sarà davvero così?