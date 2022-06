Alberto Matano, dopo il matrimonio il marito Riccardo Mannino dichiara: “15 anni fa …”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano, le nozze con Riccardo Mannino. Quest’ultimo, il marito del conduttore a poche ore dal si, fa una confessione davvero importante.

Alberto Matano è il noto conduttore televisivo e giornalista nonché ex volto del TG1. Come ben sappiamo, il conduttore de La vita in diretta lo scorso sabato 11 giugno è convolato a nozze con il suo compagno Riccardo Mannino. I due si sono detti sì da qualche giorno ed a poche ore dalla celebrazione delle nozze a parlare è stato proprio il marito che ha voluto raccontarci qualcosa riguardo la loro storia d’amore. Nonostante nessuno fosse a conoscenza di questa storia piuttosto importante, Alberto e Riccardo Stanno insieme da circa 15 anni. Ma cosa ha dichiarato nello specifico Riccardo nel corso di una intervista esclusiva che ha rilasciato al settimanale Chi proprio in questi giorni?

Alberto Matano sposa Riccardo Mannino, la loro bellissima storia d’amore che dura da 15 anni

Ebbene, Alberto Matano lo scorso sabato 11 giugno è convolato a nozze con il suo storico compagno Riccardo Mannino. I due stanno insieme da circa 15 anni anche se sono stati molto bravi a tenere nascosta questa relazione. Da giorni ormai non si fa altro che parlare di questo matrimonio che si è celebrato lo scorso sabato e che ha portato il conduttore de La vita in diretta a unirsi civilmente in matrimonio con Riccardo. Proprio quest’ultimo ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi parlando della relazione con Matano e rilasciando anche un la prima dichiarazione pubblica.

Le dichiarazioni di Mannino a poche ore dal Si

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, i due stanno insieme da circa 15 anni ma per la prima volta si sono mostrati all’opinione pubblica proprio il giorno del loro matrimonio. Matano ha nascosto per tanti anni la sua omosessualità che ha svelato soltanto nel corso di un’intervista rilasciata qualche mese fa al Corriere della Sera. Il marito è Riccardo Mannino un 55enne avvocato della Cassazione. Di lui si sa ben poco proprio perché è stato da sempre un uomo molto riservato, ma in questi giorni ha voluto parlare di lui e soprattutto del suo rapporto con Matano. “Dal primo momento, 15 anni fa, ho saputo che Alberto sarebbe stato il mio compagno della vita”. Queste le parole dichiarate da Riccardo.

Le parole del marito di Alberto, le nozze a Labico

Insomma il loro pare che sia un amore davvero molto importante soprattutto solido e duraturo. “Familiari, amici, colleghi, ma anche tanta gente comune ci sono stati accanto in questa giornata importante”. Questo quanto aggiunto dal marito di Alberto. “Sono, siamo, stati trascinati da una gigantesca, inaspettata e dolcissima onda d’amore”. I due hanno detto sì in uno splendido Resort che si trova a Labico fuori Roma alla presenza di circa 200 invitati tra cui ovviamente diversi personaggi e volti noti della televisione italiana.