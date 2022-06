Pupo senza freni rivela: “Non direi mai alle mie figlie di …”

0 SHARES Condividi Tweet

Enzo Ghinazzzi, in arte Pupo ha parlato a distanza di tanti anni della poligamia ovvero del fatto di vivere da tanti anni con moglie e amante. Ecco le parole dell’artista anche sul successo ottenuto.

Pupo lo conosciamo tutti per essere un noto artista ovvero un cantante che in tutti questi anni è stato anche al centro del gossip per via della sua poligamia. Non è di certo una novità il fatto che Pupo abbia una moglie ed anche una amante ormai da tantissimi anni con le quali pare conviva da diversi anni. L’artista non ha mai nascosto questa condizione che è stata però parecchio criticata da tanti. A parlare della poligamia è stato proprio lo stesso nel corso di un’intervista che ha rilasciato proprio in questi giorni. Ma cosa ha dichiarato?

Pupo, la confessione sulla poligamia



Enzo Ghinazzi in arte Pupo po’ ha deciso di parlare e lo ha fatto proprio in questi giorni parlando della sua vita privata e nello specifico della poligamia. Ha vissuto una vita sostanzialmente sopra le righe e questo è quanto da lui riconosciuto. Ha avuto tanto successo nel corso della sua vita, ma tanti sono stati anche i momenti di crisi, per via dei tradimenti e dei problemi derivati dal gioco d’azzardo. Nonostante comunque abbia avuto tanti momenti no, Enzo Ghinazzi ha confessato di aver tanto sofferto ma che rifarebbe comunque tutto.



Le parole di Enzo Ghinazzi

«Fanno male ad invidiarmi. È un percorso che non ho scelto io. Perché è difficile. C’è sofferenza. È troppo facile liquidarlo così. Io oggi ho 67 anni, mia moglie Anna ne ha quasi 70, Patricia ne ha 62 . Sto da 50 con la moglie, da 33 con l’amante. E lei pensa che sia stata una cosa semplice? O che io possa consigliare alle mie tre figlie o a chiunque altro un rapporto pluri-amoroso come il mio? Ma non ci penso nemmeno. Io non mi pento del mio percorso sentimentale che oggi sarebbe più semplice da affrontare. Ho avuto a che fare con due donne speciali. Non sono io lo speciale, sono loro».Queste le dichiarazioni rilasciate da Pupo al Corriere della sera.



Enzo Ghinazzi ha poi parlato anche di quello che è stato il grande successo ottenuto nel corso della carriera. Pare che abbia avuto da sempre la passione per la musica e che fin da piccolo si esibiva proprio davanti ai suoi genitori e ai suoi amici.«Tutti ridevano. Insomma, ero giullare per vocazione». Queste le parole di Enzo Ghinazzi il quale ad un certo punto ha iniziato a suonare e poi è arrivato per lui il grande successo. Tra i brani più importanti non possiamo non citare Gelato al cioccolato e Su di noi, dei veri tormentoni degli anni 70-80.