Belen Rodriguez e Stefano De Martino fanno la stessa scelta di Barbara D’Urso …

0 SHARES Condividi Tweet

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati ufficialmente insieme. Vacanza da sogno in una bellissima villa da 4 mila euro a settimana. E’ la stessa villa affittata da Barbara D’Urso lo scorso anno.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino da diversi mesi ormai sono tornati al centro del gossip per via del loro ritorno di fiamma che sembra essere stato ormai ufficializzato. I due stanno facendo letteralmente impazzire tutti i loro fan che speravano tanto in questo ritorno di fiamma ed effettivamente questo è avvenuto. I due adesso sembra abbiano deciso di ritagliarsi qualche momento di relax, insieme ai loro figli. La coppia pare che abbia preso in affitto una villa davvero da sogno che però non è del tutto inedita. E’ infatti la stessa villa che ha scelto Barbara D’Urso lo scorso anno per le sue vacanze e che ha sfoggiato nelle sue Instagram Stories.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ufficiale il loro ritorno di fiamma



Belen e Stefano stanno facendo sognare i loro fan. E’ ufficiale ormai che la showgirl e l’ex ballerino siano tornati insieme e che siano ancora più innamorati di prima. Adesso stanno trascorrendo qualche giorno di relax insieme al piccolo Santiago ed a Luna Marì nata dalla relazione tra la showgirl e Antonino Spinalbese. L’ex ballerino e la showgirl sono tornati ad essere una bellissima famiglia.

Vacanza da sogno in una bellissima villa lontana da occhi indiscreti da 4 mila euro a settimana

I due adesso pare che abbiano deciso di trascorrere una bellissima vacanza in una villa completamente immersa nel verde tra le colline romagnole. La villa si troverebbe esattamente a Ca’ Pellicciano. La villa è bellissima, tanto curata anche nei minimi dettagli ed il prezzo sarebbe davvero esorbitante. Si parla infatti di 4 mila euro a settimana. La villa sarebbe lontana da occhi indiscreti, ma sarebbe la stessa che ha preso in affitto Barbara D’Urso lo scorso anno insieme ad un gruppo di amici.

Il presentatore e la showgirl come Barbara D’Urso

Visto che non ci sono proprio dei buoni rapporti tra la coppia e la conduttrice, ci viene normale chiedersi se effettivamente sia stata una scelta del tutto causale o meno.Intanto non è passata inosservata l’assenza di Belen al compleanno di Adelaide De Martino la sorella del presentatore. La festa si sarebbe svolta a Napoli, ma pare che Belen non abbia partecipato alla festa. Ma per quale motivo?