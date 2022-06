Caterina Balivo su Lamberto Sposini: “Mio marito ha chiesto a lui …”

0 SHARES Condividi Tweet

Caterina Balivo svela chi ha fatto da Cupido tra lei e il marito Guido Maria Brera. E’ stato Sposini, ecco la confessione della conduttrice.

Caterina Balivo è una nota conduttrice italiana, la quale da diversi anni ormai è lontana dalla tv nel senso che non è al timone di alcun programma televisivo. E’ stata ospite in diversi programmi televisivi. Adesso però Caterina sembra essere pronta al ritorno in televisione con due programmi. Questi sono Chi vuole sposare mia mamma? che andrà in onda su Tv8 e poi Help-Ho un dubbio che andrà in onda invece su Rai Due. Insomma, un ritorno molto soddisfacente per la Balivo che dopo un pò di assenza adesso potrà rifarsi. Il primo programma partirà il prossimo 22 giugno. Ma in cosa consistono questi programmi?

Caterina Balivo dopo anni di assenza è pronta a tornare con due programmi televisivi

Caterina Balivo per diverso tempo è stata al timone di un programma andato in onda su Rai 1. Ad un certo punto poi, sembra che la conduttrice a fine 2020 abbia deciso di ritirarsi un pò dalle scene, complice lo scoppio della pandemia. Ad ogni modo, è stata particolarmente presente sui social ed è stata anche ospite in alcuni programmi televisivi. Adesso però è pronta a tornare con due programmi tutti suoi. Come già detto si parla di Chi vuole sposare mia mamma? che andrà in onda su Tv 8 e che partirà ufficialmente il 22 giugno. Il secondo programma sarà Help- Ho un dubbio che andrà in onda su Rai Due. Il primo format sarà una specie di Cupido, un ruolo che pare le piaccia tanto.

La conduttrice svela chi ha fatto da Cupido tra lei e il marito

Nel corso di un’intervista rilasciata a Tv sorrisi e canzoni, sembra che la stessa abbia rivelato chi ha fatto da Cupido tra lei e il marito, Guido Maria Brera. Si tratterebbe di Lamberto Sposini. La conduttrice avrebbe così svelato come ha conosciuto il marito, l’uomo della sua vita con cui s i è sposata e con il quale ha messo al mondo due figli, ovvero Guido Alberto e Cora di 10 e 4 anni. “Ci siamo conosciuti grazie ad amiche comuni, ma non essendoci scambiati i numeri di telefono ci siamo persi. Lui conosceva Lamberto Sposini a cui ha chiesto il contatto e che mi ha consegnato una lettera”. Questo quanto aggiunto dalla conduttrice.

La Balivo parla della pausa dal mondo del lavoro

Ed ancora la Balivo sembra aver detto ancora “Guido mi aveva fatto avere il libro ‘I Diavoli’ accompagnato da una lettera molto bella. Ammetto che quello stile vintage mi ha molto colpito”. Poi la conduttrice sembra aver anche parlato del suo lavoro e del fatto che nel 2020 abbia deciso di assentarsi per un pò di tempo. “Ho scelto di essere protagonista della mia vita in un momento in cui il mondo è cambiato. Non mi piace quando si dice che non ho fatto tv per i figli perché non è vero. Ci sono donne che lasciano i figli dall’altra parte del mondo per venire a lavorare. Io sinceramente la tata me la sono tenuta”.