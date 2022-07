Insalata di riso strepitosa, lo chef Bruno Barbieri svela qual’è il segreto per renderla ottima

0 SHARES Condividi Tweet

Lo chef Bruno Barbieri ci spiega come preparare un’ottima insalata di riso. La ricetta dello chef e il suo più grande segreto.

Conosciamo tutti lo chef Bruno Barbieri per essere uno tra i più famosi e importanti del nostro paese. Oggi vogliamo parlarvi di una ricetta davvero molto gustosa relativa alla preparazione di un piatto molto comune e soprattutto maggiormente preparato in estate. Si tratta infatti di un piatto freddo ideale anche per un pranzo al mare. Stiamo parlando dell’ insalata di riso della ricetta di Bruno Barbieri, che ha voluto dare delle dritte al riguardo. Ma quale sarà il segreto del noto Chef per preparare un’ottima insalata di riso?

Insalata di riso, il segreto dello chef Bruno Barbieri

L’insalata di riso è sicuramente uno dei piatti più in voga dell’estate proprio perché è un piatto freddo che è possibile gustare anche al mare o in piscina. Nonostante possa sembrare un piatto semplice da preparare, in realtà non è proprio così. Esiste infatti un segreto che c’è stato svelato dallo chef Bruno Barbieri che ci permette di realizzare e preparare un’ottima insalata di riso. Il segreto consiste proprio nella cottura del riso. Effettivamente sembra che non bisogna sbagliare a cuocere il riso che deve essere quello specifico per l’insalata. Va cotto all’interno di una pentola colma di acqua leggermente salata.

I consigli dello chef

Secondo quanto riferito dallo chef un’altra alternativa potrebbe essere quella di cuocere il riso al vapore. È importante fare attenzione anche all’acqua, in modo tale che i chicchi di riso non si uniscano tra di loro. Altro elemento da non sottovalutare e da tenere sotto osservazione è proprio il tempo di cottura del riso. In questo caso sarebbe l’ideale seguire i tempi di cottura che sono raccomandati proprio nella confezione. Inoltre lo chef consiglia di scolare il riso o qualche minuto prima.



La ricetta

Ingredienti

Riso nero Venere

Emmenthal stagionato in grotta

Funghi cardoncelli

Olive taggiasche

prosciutto cotto tagliato spesso

ventresca di tonno

uova

acciughe

capperi

giardiniera

prezzemolo

cuori di carciofi sott’olio

scorza di lime.

Lo chef consiglia di tagliare tutti gli ingredienti a cubetti ed in mezzo agli ad una ad uno nell’aceto. Parliamo in questo caso delle carote, dei peperoni e del sedano. Una volta cotto il riso e fatto raffreddare bisognerà assemblare poi tutti gli ingredienti e riporre l’insalata nel frigo.