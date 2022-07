I Ferragnez arrivano in Salento e Chiara impasta focacce

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez e Chiara Ferragni sbarcano in Salento e già nelle scorse ore hanno pubblicato foto e video inediti. Chiara in versione cuoca, tanti i momenti di relax in attesa del concerto di Radio Norba Cornetto Battiti Live.

Chiara Ferragni e Fedez sono sbarcati in Salento e sembra che stiano trascorrendo qualche giorno di relax insieme ai loro bambini. Soltanto da poche ore sono arrivati in Salento e non si fa altro che parlare di loro. Hanno già postato diverse Instagram stories raccontando gite al mare, tanti momenti di relax a bordo piscina. La coppia più famosa degli ultimi anni sembra che stia tanto facendo parlare di se per queste giornate di vacanza che stanno trascorrendo nella masseria di Otranto.

Chiara Ferragni e Fedez sbarcano in Puglia per un soggiorno da favola

In realtà pare che la coppia sia sbarcata in Puglia in vista di un impegno di Fedez. Il rapper sarà protagonista di un concerto che si terrà a Gallipoli per il concerto di Radio Norba Cornetto Battiti Live. In questa occasione Fedez si esibirà con Mara Sattei e Tananai cantando il loro ultimo singolo intitolato “La dolce vita“, che sembra sia diventato un tormentone in questa estate 2022. Ad ogni modo, sembra che sia Chiara che Fedez abbiano immortalato tanti momenti di questo soggiorno in Salento.

L’imprenditrice digitale più famosa di tutti i tempi in versione cuoca

Non sono mancati scatti, video di Chiara in una versione davvero inedita. Ad esempio, nelle scorse ore sui social è stato pubblicato un video dove la Ferragni è apparsa in versione cuoca, mentre prepara focacce e altri piatti tipici della cucina salentina. Si è vista l’influencer più famosa di tutti i tempi, davanti ad una padella enorme mentre prepara una pasta salentina. Come abbiamo visto, insieme a loro ci sarebbero anche altri artisti, come Tananai che oltre ad essere un grande musicista è anche un grande amico di Federico e Chiara.

Federico e Chiara tornano in Puglia dopo due anni, all’epoca fu un viaggio speciale

Insomma, la coppia più famosa di sempre pare che sia tornata in Salento, dopo una vacanza trascorsa in quelle terre nel 2020. In quella occasione Chiara pare che fece la testimoniale di una sfilata di Dior che si è tenuta nella città di Lecce. E’ stato per la coppia un viaggio davvero indimenticabile, visto che in quei giorni hanno scoperto di essere in attesa della loro secondogenita Vittoria.