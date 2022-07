Cristina Marino scrive un post al veleno: “Siete degli ignoranti”

0 SHARES Condividi Tweet

Cristina Marino il suo fisico da paura e il post sui social. La moglie di Luca Argentero così risponde alle critiche.

Cristina Marino è la moglie del noto attore Luca Argentero, oltre che una modella e attrice di grande successo. Sui social la giovane donna è molto seguita e sembra che proprio in questi giorni abbia sfoggiato un look davvero strepitoso e lo ha fatto attraverso un post pubblicato su Instagram. Sempre bellissima e dotata di un grande fascino, Cristina è uno dei personaggi più amati del nostro paese. E’ una moglie e mamma a pieno regime, ma ha anche tantissimi impegni lavorativi e professionali. Nonostante questo però, sembra che trovi sempre il tempo di pensare alla sua forma fisica ed al benessere. Il suo fisico effettivamente è davvero perfetto.

Cristina Marino, da sempre attenta alla salute e benessere fisico

Cristina Marino non perde occasione per sfoggiare il suo fisico davvero da urlo. Da sempre è stata attenta alla sua salute ed al benessere fisico e lo testimonia anche il fatto di aver fondato un brand ed e-commerce dal nome Befancyfit. Quest’ultimo è anche il termine utilizzato dalla stessa per pubblicizzare un “metodo” che Cristina ha anche spiegato in un libro che è possibile acquistare su Amazon. Ad ogni modo, l’attrice ha voluto condividere questa passione con i suoi follower, invitando tutti ad adottare uno stile di vita sano, a cominciare dall’alimentazione a finire al fitness.

La moglie di Luca Argentero sfoggia un look davvero strepitoso

Ha una pagina su Instagram che vanta 611 mila follower che la seguono sempre con tanto affetto ed attendono con ansia la pubblicazione di suoi post con consigli da seguire per ottenere un fisico davvero da paura. Oltre ad essere una grande attrice, Cristina è diventata una vera e propria influencer, molto seguita. In queste ultime ore ha pubblicato un video sulla sua pagina Instagram dove la si vede davvero in splendida forma. Indossa un jeans a vita alta e sopra soltanto un costume a triangolino nero.

Cristina e il suo metodo Befancyfit, così risponde alle critiche

Pare che con l’occasione abbia spiegato di aver ricevuto alcune critiche ultimamente da parte di persone che l’avrebbero accusata di aver pubblicato dei post di donne dal fisico scolpito e sportivo, ovviamente ottenuto grazie al suo metodo Befancyfit.“Questi contenuti sono frutto di uno stile di vita sano, di grande sacrificio e costanza, di determinazione e soprattutto amore verso sé stesse“. Queste le parole di Cristina la quale ha aggiunto “Dire che possono creare dei danni alle ragazze che mi seguono, sono parole sbagliate e frutto di ignoranza“.